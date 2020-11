Groß Ilsede

Auf der Grünfläche am Mühlengrund („ Herrenwiese“) ist eine neue Streuobstwiese angelegt worden. Zudem wurde das Arboretum auf dem Hüttengelände um 18 Bäume erweitert. Für den Arbeitseinsatz kamen jetzt insgesamt 27 Helfer zusammen. Dazu hatten der Ortsrat Groß Ilsede und die Freien Bürger Ilsede ( FBI) eingeladen. In Zusammenarbeit mit der Peiner Biologischen Arbeitsgemeinschaft (Bio-AG) wurden die Bäume unter der Einhaltung der Hygienevorschriften eingepflanzt.

„Uns ist es ein wichtiges Abliegen, mit der Pflanz-Aktion einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten“, sagt Ilse Schulz, Ortsbürgermeisterin und Sprecherin der FBI. Sie freue sich, dass sich so viele fleißige Helfer zusammen gefunden haben, um die Aktion zu unterstützen. „Ich bedanke mich auch bei allen Spendern und den Ehrenamtlichen der Peiner Bio-AG, ohne sie hätte das ganze nicht umgesetzt werden können“, lobt Schulz.

Anzeige

Große Spendenbereitschaft

Die Idee für die Streuobstwiese hatten die Ehrenamtlichen der FBI bereits im vergangenen Jahr. „Anlässlich unseres 20-jährigen Bestehen haben wir der Gemeinde Ilsede für das Projekt eine Spende in Höhe von 800 Euro übergeben“, erläutert Schulz. Nachdem Bürgermeister Otto-Heinz Fründt seine Unterstützung zusagte, wurde Ausschau nach einer geeigneten Fläche gehalten. Der Groß Ilseder Ortsrat schlug der Gemeindeverwaltung die „ Herrenwiese“ nördlich der Eichstraße hinter dem Aldi-Markt vor.

„Das Vorhaben sprach sich in Ilsede herum und stieß schnell auf großes Interesse“, sagt Schulz. Eine Welle der Spendenbereitschaft sei ausgelöst worden. So steuerte der Gewerbeverein „ Ilsede.nett“ 500 Euro bei. Weitere Einzelspenden kamen dazu, sodass am Ende insgesamt 1650 Euro zur Verfügung standen.

Naherholungsgebiet an der „ Herrenwiese “

Den Arbeitseinsatz unterstützten die Experten der Peiner Bio-AG. „Der Bauhof hob die Pflanzlöcher aus und nahm uns damit ein wenig Arbeit ab“, berichtete Karl-Heinz Kuklik, Vorsitzender der Peiner Bio-AG. 25 hochstämmige Obstbäume alter Sorten wie Süßkirsche, Winteräpfel, Pflaumen und Birnen seien in 13 Meter-Abständen in die Erde gelassen worden. „Fünf Jahre müssen wir uns noch gedulden bis erste Früchte an den Bäumen hängen“, sagt Kuklik. Er wünsche sich, dass an der neuen Streuobstwiese eine Info-Tafel und eine Ruhebank aufgestellt werden.

„So entsteht hier ein kleines Naherholungsgebiet in unmittelbarer Nähe zum neuen Wohnprojekt ,Senioren-Service-Wohnen’ am Mühlengrund“, ergänzt Schulz. Den Weg zur Streuobstwiese barrierefrei zu gestalten, sei ein weiteres Projekt, das in den Gemeinderat getragen werden soll.

18 weitere Bäume im Arboretum

Von Fußgängern und Radfahrern gern genutzt wird auch die Strecke entlang der Fuhse durch das Arboretum. „Hier sind mittlerweile 74 Bäume aus verschiedenen Kontinenten“, sagt Kuklik. Bei der Pflanz-Aktion wurden 18 heimische Baumarten wie die Traubeneiche, Wildapfel und Elsbeere wurden eingepflanzt. Für dieses Projekt hat die Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine 2000 Euro gespendet. Darüber hinaus stehen an der Nordseite des Arboretums eine weitere Ruhebank und ein Mülleimer, die mithilfe einer Spende der FBI aufgestellt werden konnten. „Wir wünschen uns noch eine weitere große Infotafel, auf denen alle Baumarten aufgelistet werden, die hier zu finden sind“, berichtet Kuklik.

Lesen Sie auch

Von Nathalie Diana