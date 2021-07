Weil es zu lange dauert, bis der Kita-Neubau – wie zunächst beschlossen – im künftigen Neubaugebiet realisiert werden kann, hat der Ilseder Gemeinderat einen Beschluss von Dezember einstimmig geändert. An der Entscheidung zum Grundschulneubau in Gadenstedt will er jedoch mehrheitlich nicht rütteln.