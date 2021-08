Groß Ilsede: Irmgard und Walter Scheffler feiern Eiserne Hochzeit

Groß Ilsede

Sie kennen sich länger als 80 Jahre – und heute sind Irmgard und Walter Scheffler 65 Jahre verheiratet. Daher wird am Dienstag, 31. August, Eiserne Hochzeit gefeiert. Die beiden jetzt 87-Jährigen aus Groß Ilsede sind bereits im Kindergarten und später in der Schule aufeinandergetroffen, die Liebe begann jedoch erst im jugendlichen Alter.

„Nach der Konfirmation waren wir in einer Clique und haben uns oft getroffen. Als wir mit Freunden zu einem Kinobesuch verabredet waren, haben die uns sitzen lassen. So sind Irmgard und ich allein hingefahren. Es war wohl Schicksal und sollte so sein, dass wir uns dadurch näher gekommen sind“, erzählt Walter Scheffler schmunzelnd.

Gemeinsame Schulzeit

Nach der gemeinsamen Schulzeit des ehemaligen Neu-Ölsburgers und der Groß Ilsederin von 1940 bis 1948 folgte für beide eine Lehre. Während die Jubilarin eine kaufmännische Ausbildung im Einzelhandel und aufgrund hervorragender Leistungen noch eine Fortbildung zur Dekorateurin anschließen durfte, begann für Walter Scheffler der berufliche Werdegang mit einer Lehre zum Tischler. Dabei blieb es jedoch nicht, er arbeitete unter anderem als Einschaler für eine Baufirma und kam später zur Ilseder Hütte. Nach verschiedenen Einsatzbereichen dort ließ er sich zum Wassermeister in Hamburg ausbilden und kehrte zur Hütte zurück.

Falsches Geschirr ging zu Bruch

An die Hochzeit im Jahr 1956 hat das Paar gute Erinnerungen. Damals sei es üblich gewesen, den Polterabend am Tag vor der Hochzeit zu feiern, berichten beide. So habe um 17 Uhr die standesamtliche Eheschließung stattgefunden, nur eine Stunde später seien die ersten Freunde ins Haus gekommen, um zu poltern. Dabei habe es einer jedoch besonders gut gemeint und aus Versehen auch das Geschirr zerschlagen, das als Geschenk für den gemeinsamen Haushalt gedacht war, erinnern sie sich.

Groß war die Freude, als im Laufe des Abends noch drei Spielmannszüge erschienen, in denen Walter musizierte. Auch die Junggesellschaft kam, sowie Kollegen von Irmgard, sodass im ganzen Haus kaum ein Platz frei blieb. Nachdem sich ein Onkel ans Klavier gesetzt hatte und Tanzmusik spielte, war die Stimmung bis weit nach Mitternacht äußerst ausgelassen. Noch in der Nacht wurde aufgeräumt, schließlich war für den frühen Morgen eine Kochfrau bestellt, damit im Haus die kirchliche Hochzeit gefeiert werden konnte.

Feier wird nachgeholt

Trotz der Arbeit, Familie, Haus und Garten haben Schefflers rege am Ilseder Vereinsleben teilgenommen. Während Walter unter anderem im Sportverein aktiv war und mehr als 18 Jahre Bienenvölker mit eigener Honigherstellung gehalten hat, war Irmgard bei den Landfrauen aktiv.

Eine Erkrankung der Rentnerin vor einigen Jahren hat das Leben des Paares umgekrempelt. Da sie gesundheitlich eingeschränkt ist, kümmert sich ihr Mann nun fast allein um den Haushalt und backt Brot und Brötchen selbst. Vier Kinder hat das Paar bekommen, und mittlerweile zählen neben den Schwiegerkindern sechs Enkel nebst Partnern und ein Urenkel zur großen Familie, mit denen zu einem späteren Zeitpunkt eine kleine Feier nachgeholt wird.

Von Antje Ehlers