Groß Ilsede: Hannelore und Heinz Volkmann feiern Eiserne Hochzeit

Am heutigen Dienstag begehen sie einen ganz besonderen Tag: Hannelore und Heinz Volkmann feiern ihre Eiserne Hochzeit. Der 85-Jährige und seine 83-jährige Braut sind sich im Rückblick einig: „Es war Liebe auf den ersten Blick. Seitdem gehen wir durch dick und dünn“.

Beiden sieht man an, dass sie es auch so meinen, ihre Liebe hat sie bis heute „eisern“ zusammengeschweißt. Als Kind kam Volkmann 1947 mit seinen Eltern und einem Bruder aus Oberschlesien. Nach einer bewegenden Reise über Helmstedt und Duderstadt fand er 1955 in Groß Ilsede eine neue Heimat und bald darauf Arbeit in der Ilseder Hütte am Hochofen.

Kinder vervollständigten das Eheglück – Heinz Volkmann war ein verantwortungsbewusster Arbeiter

Über Verwandtschaft lernte er dann seine Hannelore kennen und mit einer Sondergenehmigung konnten die beiden im Alter von 21 und 19 Jahren 1956 heiraten. Bald stellte sich der ersehnte Nachwuchs mit einem Sohn und der Tochter ein. Heute freuen sie sich über drei Enkelkinder und einen Urenkel. Überdies boten sie einem Pflegekind über Jahre hinweg ein Heim in ihrem großen Haus.

Hannelore Volkmann erinnert sich: „Ich bin in diesem Haus geboren und lebe seit 83 Jahren hier.“ Ihr Mann habe 40 Jahre lang in Wechselschicht gearbeitet. „Morgens, mittags und nachts und das so viele Jahre lang. Wenn jemand in der Hütte fehlte, dann wurde mein Heinz angerufen und der war immer zur Stelle“. Für die junge Mutter war das kein einfaches Leben.

Hannelore und Heinz Volkmann bei ihrer Trauung am 13. April 1956. Quelle: privat

Gemeinsame Reisen für die Zweisamkeit – Freitag, der 13. hat nie Unglück gebracht

Sie versorgte die Kinder, später ihre Eltern, das große Haus und den Garten. Viele Male ging sie allein zu Schützenfesten und Familienfeiern. Die gemeinsamen Urlaubsreisen nach Bayern und zur Erholung auf die Insel Borkum ließen sie sich aber nicht nehmen. Mit dem Zug ging es an die 40 Male an die See, oft dabei waren die Fahrräder.

Ganz Bayern haben sie erkundet und waren mehrere Male in seiner alter Heimat Oberschlesien. Viele Bilder an den Wänden zeugen von einem reichen Leben. Und dass sie an einem Freitag, den 13., heirateten, haben sie trotz aller abergläubiger Ratschläge nie bereut.

Hannelore und Heinz Volkmann mit ihren Blumenkindern bei ihrer Trauung im April 1956. Quelle: privat

Von Sylvia Knapek-Wodausch