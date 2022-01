Groß Ilsede

Ein Groß Ilseder ist Trickbetrügern nicht auf den Leim gegangen: Zwei Männer hätten am Mittwochvormittag bei dem älteren Herrn geklingelt und versucht ihn davon zu überzeugen, dass sein Dach undicht sei, berichtete der Peiner Polizeisprecher Malte Jansen am Donnerstag. Sie forderten auch gleichzeitig einen Vorschuss für die anstehende Reparatur. Der Senior ließ sich aber auf diese Behauptungen nicht ein, so dass die Betrüger das Grundstück ohne Beute verließen.

Von Jan Tiemann