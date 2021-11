Groß Ilsede: Ein Ende des Leerstandes an der Eichstraße zeichnet sich ab

Groß Ilsede

Das leerstehende Geschäftsgebäude an der Eichstraße 10 im Herzen von Groß Ilsede ist für viele Bürger ein seit Jahren währendes Ärgernis. Nun scheint sich ein Ende der Situation abzuzeichnen: Aufgrund der in den letzten Wochen und Monaten aufgeflammten Diskussion um die Immobilie haben sich am Donnerstag Bürgermeister Nils Neuhäuser (parteiunabhängig), Wirtschaftsförderin Joline Seiler und der Eigentümer des Objekts zu einem ausführlichen Austausch getroffen, heißt es in einer Presseinformation der Gemeindeverwaltung.

Unstimmigkeiten aus der Vergangenheit ausgeräumt

Das Gespräch sei von allen Seiten sehr konstruktiv geführt worden. Unstimmigkeiten aus der Vergangenheit hätten weitestgehend ausgeräumt werden können und alle Beteiligten seien nun auf einem Sachstand. Die Arbeiten an dem Gebäude würden inzwischen fortgeführt, und sollen im Laufe des nächsten Jahres abgeschlossen sein, heißt es. Dann könne 2022 ein Teil für den Einzelhandel geöffnet werden. Es sei geplant, im Anschluss Sanierungsarbeiten im östlichen Teil des Objekts durchzuführen.

Bürgermeister und Eigentümer wollen in Kontakt bleiben

„Ich bin sehr erfreut, dass der Eigentümer der Immobilie mein Gesprächsangebot angenommen hat und dass in dem Gespräch vieles aus der Vergangenheit ausgeräumt werden konnte. Die Fortführung der Arbeiten ist als ein sehr positives Zeichen zu werten. Ich blicke dem Vorhaben optimistisch entgegen.“, so Bürgermeister Neuhäuser. Er habe sich mit dem Eigentümer darauf verständigt, kontinuierlich in Kontakt zu bleiben und sich regelmäßig über den Fortschritt auszutauschen.

Das Gebäude steht seit rund zehn Jahren leer. Schon für 2014 war dort die Eröffnung einer Filiale der Drogerie-Kette Rossmann vorgesehen. Zunächst gab es erhebliche Verzögerungen bei der Erteilung der Baugenehmigung, diese liegt aber seit 2019 vor. Eine verbindliche Aussage, ob das Interesse an einer Ansiedlung in dem Gebäude in Groß Ilsede noch immer vorhanden ist, war von Rossmann auf Nachfrage nicht zu bekommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wolle man keine Stellungnahme abgeben, es wurde auf ein Statement zu einem späteren Zeitpunkt vertröstet.

Von Kerstin Wosnitza