Groß Ilsede: EC-Karte aus Rucksack gestohlen

Groß Ilsede

Dreist: Aus einer Geldbörse in einem Rucksack, den eine Frau in Groß Ilsede getragen hat, ist eine EC-Karte gestohlen worden. Die Polizei warnt vor diesem Hintergrund einmal mehr vor Taschendieben und gibt Tipps, wie man einen Diebstahl vermeiden kann.

Das ist genau passiert: Wie die Beamten jetzt mitteilen, hat eine 60-Jährige bereits am Samstag, 10. Juli, in der Mittagszeit im Rewe-Supermarkt an der Eichstraße in Groß Ilsede ihren Einkauf mit der EC-Karte bezahlt. „Im Anschluss daran hat sie das Zahlungsmittel in ihrer Geldbörse in ihrem Rucksack verstaut“, berichtet Polizei-Sprecher Matthias Pintak. In einem unbemerkten Moment stahl ein unbekannter Täter die EC-Karte aus der Geldbörse im getragenen Rucksack. Im weiteren Tatverlauf buchte der Dieb mehrfach widerrechtlich Geld vom Konto der Geschädigten ab. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Zeugenhinweise zur Tat oder dem Täter sind bitte an die Polizei Peine unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 zu richten.

In Anbetracht der zunehmenden Zahl an Taschendiebstählen in Supermärkten in Peine bittet die Polizei laut Pintak noch einmal um Folgendes:

Lassen Sie Ihre Geldbörsen und Handtaschen nicht im Einkaufswagen zurück, auch wenn Sie sich nur kurz wegdrehen. Tragen Sie Ihre Geldbörsen möglichst eng am Körper und nicht in den hinteren Hosentaschen oder in Handtaschen über der Schulter.

Keine PINs in Geldbörsen aufbewahren

Es gibt vor allem Senioren, die oftmals neben den Bankkarten auch die PINs in den Geldbörsen verwahren. Daher gibt es die Warnung, dass die Täter nicht davor zurückschrecken, mittels Bankkarten und PINs die Konten komplett zu leeren. Das heißt, es werden regelmäßig sehr kurz nach der Tat die Maximalbeträge von den Konten abgehoben. Entfernen Sie die PINs aus den Geldbörsen und merken Sie sich diese.

Lassen Sie sich beim Bezahlen mittels Karte von niemandem über die Schulter sehen. Weisen Sie Ihnen verdächtig vorkommende Personen auf den einzuhaltenden Abstand hin – wegen der Corona-Regeln dürfte dies leicht zu argumentieren sein, und Personen, die keine kriminellen Absichten haben, werden dafür Verständnis haben. Zur Not unterlassen Sie das Eingeben der PIN mit dem Hinweis auf den einzuhaltenden Abstand, dafür wird auch das Kassenpersonal Verständnis haben. Wenn Sie sich bedrängt fühlen, weisen Sie die potenziellen Täter laut auf den Mindestabstand hin, damit andere Kunden die Chance haben, die Situation wahrzunehmen und Ihnen behilflich zu sein.

Diebstahl sofort bei der Polizei und der Bank melden

Ein Trick der Täter ist es, die Opfer kurz abzulenken – zum Beispiel mit dem Hinweis, den Geschädigten sei angeblich ein Geldschein aus der Börse gefallen (der allerdings von den Tätern auf den Boden fallen gelassen wurde) oder die Täter fragen nach Wechselgeld für den Einkaufswagen und greifen dann selbst in die Geldbörse der Geschädigten. Sofern Sie bestohlen wurden, zeigen Sie die Tat sofort bei der Polizei unter Telefon 110 an, damit Kartensperrungen veranlasst werden können, und informieren Sie umgehend Ihre Bank.

Sollten Sie verdächtiges Verhalten beobachten, informieren Sie umgehend die Polizei unter der Telefonnummer 110 und das Geschäftspersonal, da bei Taschendiebstählen die Dunkelziffer sehr hoch ist und die Täter oft schwer zu ermitteln sind.

Von Kerstin Wosnitza