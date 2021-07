Groß Bülten: Unbekannte stehlen Trampolin

Groß Bülten

Ein Trampolin haben unbekannte Täter hatten aus einem Garten an der Hahnenstraße in Groß Bülten gestohlen. Der Diebstahl sei am Sonntag um 5.20 Uhr entdeckt worden, berichtete Polizeisprecher Matthias Pintak am Montag. Den Schaden gab er mit mindestens 250 Euro an.

Polizei Ilsede sucht Zeugen

Wegen der Größe des Trampolins könne nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Tat mehrere Personen zum Abtransport beteiligt waren. Die Polizei hofft daher auf Zeugenhinweise. Pintak: „Sollten Ihnen in diesem Bereich auffällige Personen begegnet sein oder Sie Angaben zur Tat machen können, dann werden Sie in diesem Fall gebeten, sich mit der Polizei Ilsede unter der Telefonnummer (0 51 72) 37 07 50 in Verbindung zu setzen.“

Von Jan Tiemann