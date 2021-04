Oelerse

Vieles verbindet das Paar bis heute: Seine Leidenschaft für die Landwirtschaft, sein ehrenamtliches Engagement für die Dorfgemeinschaft, sein Hofladen oder das Reisen in ferne Länder. Am heutigen Donnerstag begehen Jutta und Otto Lahmann ihren 50. Hochzeitstag.

Drei Kinder vollendeten Familienglück

Aufgewachsen ist die 70-jährige Jubilarin in einem kleinen Dorf bei Sehnde. Als sie zur hauswirtschaftlichen Ausbildung nach Sievershausen kam, dauerte es nicht lange und sie lernte ihren heute 74-jährigen Otto über die Landjugend kennen. Bald darauf läuteten die Hochzeitsglocken und Jutta zog zur Großfamilie ihres Mannes nach Oelerse. Zwei Söhne und eine Tochter vollendeten das Familienglück und später eine Enkeltochter.

Seit sechs Generationen bewirtschaftet die Familie Lahmann den Hof, dessen Geschicke seit einiger Zeit in den Händen des ältesten Sohnes liegen. Und noch viel länger lässt sich der Familienname zurückverfolgen: „In der Ortschronik lässt sich nachlesen, dass ein Vorfahr von uns schon 1735 hier wirtschaftete. Das Haupthaus, das heute noch steht, wurde 1791 erbaut,“ erläutert Landwirtschaftsmeister Otto Lahmann. „Auch für mich war immer klar, dass ich Landwirt werden wollte – genau wie für unseren Sohn. Mit meiner Frau zusammen habe ich den Betrieb geführt und Anfang der 90er Jahre den Hofladen aufgebaut. Heute noch sind wir jeden Tag für einige Stunden dort.“

Studienfahrten zu Agrarbetrieben

Trotz der vielen Arbeit fanden sie immer wieder Zeit, auch mal allein in den Urlaub zu fahren. Diese Reisen führten sie in den vergangenen Jahren nach Kanada oder in das weit entfernte Neuseeland. Jutta Lahmann erinnert sich: „Wir sind in einer Gruppe unterwegs gewesen und sind heute in Zeiten von Corona froh, dass wir diese Reisen unternommen haben.“ Auf diesen Studienfahrten besuchten sie natürlich auch landwirtschaftliche Betriebe, um ihren Blick auf andere Agrarbetriebe zu erweitern.

Im Dorfleben engagierten sich beide über viele Jahre. Jutta Lahmann ist seit 40 Jahren Vorsitzende im Landfrauenverband und war 18 Jahre lang Kapellenvorsitzende; ihr Mann Otto saß an die 30 Jahre dem Beregnungsverband vor und war ähnlich lange im Ortsrat tätig. Heute leben beide ganz in der Nähe des Hofes und genießen auch mal die Zeit mit ihrer Enkeltochter.

Von Syliva Knapek-Wodausch