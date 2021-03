Geschlossene Geschäfte: Wichtigkeit erschließt sich oft nicht

Bülten

Zum PAZ-Artikel „Die meisten Neuinfektionen gibt es in der Stadt Peine und in Ilsede“ schreibt Christa Gaebel aus Bülten:

Mit Verwunderung lese ich zum wiederholten Mal, dass viele unterschiedliche Geschäfte mit Kundenkontakt geöffnet sind. Mir erschließt sich in vielen Fällen nicht die Wichtigkeit wie etwa bei geöffneten Tattoostudios, während Fitnessstudios geschlossen sind, die bei manchem Krankheitsbild wichtige Arbeit leisten könnten. Buchhandlungen sind geöffnet, obwohl auch vor der Coronazeit Bücher in großer Zahl im Netz bezogen wurden. Der übrige Einzelhandel hingegen darf seine Waren wie zum Beispiel Bekleidung nicht im Kundenkontakt anbieten, wobei es in den meisten Sparten gerade auf persönliche Beratung sowie das eigene Beurteilen ankommt. Nicht zuletzt ist in vielen Fällen die Passform maßgebend.

Abschließend würde mich interessieren, woher die unterschiedlichen Maßgaben zur Lockerung kommen. Haben das Leute verfügt, die ohnehin ihren Bedarf im Internet decken und nichts von dem bescheidenden Vergnügen, mit Menschen in Kontakt zu kommen und sich einmal wieder eine kleine Freude zu gönnen, wissen? Ganz zu schweigen von der Hilfe für die in große finanzielle Schwierigkeiten geratenen Einzelhändler und Gastronomen. Dass wir alle uns an Regeln halten müssen, die wir bisher nicht für möglich gehalten haben, ist vollkommen klar. Die Bereitschaft hierzu haben die Unternehmen bereits im vorigen Jahr unter Beweis gestellt. Warum gibt man ihnen nicht die Chance, ihr Einkommen selber zu erwirtschaften, anstatt auf staatliche Hilfen angewiesen zu sein, die zum Teil sowieso nicht fließen und den Staatshaushalt auf lange Jahre durcheinanderbringen?

