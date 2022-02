Eine gewaltige Detonation erschütterte Mittwochfrüh kurz nach 3 Uhr das Gebäude an der Ortsdurchfahrt. Glassplitter und Trümmerteile flogen meterweit. In der Volksbank-Filiale in Groß Ilsede haben drei bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten gesprengt. Sie flohen unerkannt mit einem hochmotorisierten schwarzen Kombi.