Gegen Straßenausbau-Beiträge: Ilseder BI will bei Kommunalwahl antreten

Die Landesregierung hat den Termin für die kommenden Kommunalwahlen festgelegt: Am Sonntag, 12. September 2021, sollen in Niedersachsen in der Zeit von 8 bis 18 Uhr die allgemeinen Neuwahlen der Stadt-, Gemeinde- und Samtgemeinderäte sowie der Kreistage und der Regionsversammlung stattfinden. Gleichzeitig werden auch die Stadtbezirks- und Ortsräte neu gewählt.

Ebenfalls für den 12. September sind die allgemeinen Direktwahlen in den Kommunen terminiert. Im Oktober 2021 endet die Amtszeit der Hauptverwaltungsbeamten ( HVB), also beispielsweise der Bürgermeister. Die HVB werden für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Dieser Zeitraum entspricht auch der Wahlperiode der Gewählten in den kommunalen Vertretungen.