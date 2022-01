Gadenstedterin (68) ärgert sich: Neuer Führerschein kostet fast 950 Euro

Gadenstedt

Wie viele andere Leute hat auch Gabriele Hake aus Gadenstedt ihren alten Führerschein kürzlich gegen einen neuen getauscht. Eigentlich ist dies ganz einfach und mit wenig Zeit- und Geldaufwand verbunden. Doch für Gabriele Hake zeigte sich, dass auch das Gegenteil der Fall sein kann: Mehrere Wochen und fast 950 Euro hat sie ihr neuer Führerschein gekostet.

Wer zwischen 1953 und 1958 geboren ist und noch einen alten Papierführerschein hatte, hat diesen mittlerweile gegen eine neue Plastikkarte umtauschen müssen. Das trifft auch auf Gabriele Hake zu: Die Gadenstedterin ist 68 Jahre alt und hatte bis vor kurzem noch ihren „Lappen“. Dieser beinhaltete auch die Gruppe 2, zu der eine Fahrerlaubnis für Lastwagen und die Erlaubnis zur Personenbeförderung gehören – Hake war früher einmal als Taxifahrerin tätig.

Den alten Schein wollte sie bei der Führerschein-Stelle des Landkreises Peine umtauschen. Allerdings leidet Hake an der chronischen Lungenkrankheit COPD und ist deswegen seit neun Jahren auf eine permanente Sauerstoffversorgung per Schlauch angewiesen. „Die junge Dame bei der Führerschein-Stelle stutzte, als sie mich sah, und stellte mir zunächst einige Fragen zu meiner Gesundheit“, schildert Hake. „Es hieß, dass ich vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sein könnte, Auto zu fahren – dabei ist Autofahren eines der wenigen Dinge, die mir heute noch leichtfallen.“

Verkehrsmedizinisches Gutachten wegen eines fehlenden Arztberichts

Schließlich habe ihr die Mitarbeiterin des Landkreises mitgeteilt, dass ein Bericht vom Lungenfacharzt nötig sei, um einen neuen Führerschein beantragen zu können – für die Gruppe 2 gelten strengere Vorgaben. „Nach Rücksprache mit meinem Arzt, der den angeforderten Bericht ablehnte, mir aber meine Werte per Mail zukommen ließ, informierte ich den Landkreis und fragte, ob die Unterlagen reichen würden“, so Hake. Diesen Hergang bestätigt Fabian Laaß, Sprecher der Peiner Kreisverwaltung: „Aufgrund dieser Tatsache sahen wir uns gezwungen, Frau Hake aufzufordern, ein verkehrsmedizinisches Gutachten von einer amtlichen Begutachtungsstelle vorzulegen.“

Dem kam die 68-Jährige nach: Sie machte einen Termin beim TÜV in Braunschweig, wo sie verschiedene Tests machen musste, zum Beispiel zur Reaktionsfähigkeit. Billig war das Gutachten nicht: 800 Euro habe sie aus eigener Tasche an den TÜV bezahlen müssen, erklärt Hake. Es reichte zumindest, damit die Fahrerlaubnis gültig bleibt – wenn auch nicht im vorherigen Umfang: „Aufgrund des Untersuchungsergebnisses wurde ein Teilverzicht auf die Führerscheinklassen der Gruppe 2 vereinbart“, erklärt Laaß. Dies sei bei einem vereinbarten Termin beim Landkreis geschehen.

Neuer Führerschein musste ein weiteres Mal ausgestellt werden

Zwischenzeitlich hatte Hake einen neuen Führerschein bekommen – dieser war jedoch ungültig. Er sei bei der Bundesdruckerei bereits beim ersten Termin bei der Führerschein-Stelle in Auftrag gegeben worden. „Da der beantragte Umtausch mit Zustellung des Führerscheins durch die Bundesdruckerei zwischenzeitlich schon abgewickelt war, bedurfte es nun noch einmal der Ausstellung eines neuen Führerscheins mit einem geringeren Umfang an Fahrerlaubnisklassen“, schildert Laaß.

Also musste Hake erneut zum Landkreis, um einen Führerschein zu beantragen. „Jetzt musste ich noch einmal 75 Euro bezahlen und bekam eine Bescheinigung über die Auflagen, die ich jetzt zu erfüllen habe“, so die 68-Jährige. „Ich sehe ein, dass in gewissen Fällen eine Nachuntersuchung nötig ist. Aber die kann mit immensen Kosten verbunden sein, wie man sieht.“ Nichtsdestotrotz habe die Gadenstedterin trotz widriger Umstände alles richtig gemacht und zügig erledigt, lobt Laaß: „Das verhält sich in vielen Fällen ganz anders.“

