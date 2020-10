Gadenstedt

Das ZDF setzt seine beliebte „Herzkino“-Reihe „ Ella Schön“ mit Annette Frier in der Hauptrolle fort. Die bekannte Schauspielerin spielt darin eine Anwältin mit Asperger-Autismus, die auf Fischland an der Ostsee lebt und arbeitet. Seit 2018 steht der Gadenstedter Dr. Peter Schmidt in seiner Freizeit für die Produktionsfirma Dreamtool Entertainment als Fachberater für Autismus zur Verfügung. Er begleitete er auch die Dreharbeiten für die beiden neuen Folgen, die in Kürze ausgestrahlt werden. Schmidt ist selbst Autist und hat bereits mehrere Bücher zu dem Thema veröffentlicht.

Corona hat Dreharbeiten in diesem Jahr erschwert

Die beiden Folgen, die nun ausgestrahlt werden, sind im Spätsommer 2019 entstanden. Mittlerweile wurden auch schon die nächsten beiden gedreht, die voraussichtlich 2021 zu sehen sein werden. „Diesmal fand der gesamte Dreh unter verschärften Corona-Bedingungen statt. Das war eine echte Herausforderung. Wegen der komplizierten Hygienebestimmungen am Set für Team-Mitglieder und den Aufwand, der sich daraus für beide Seiten ergeben hätte, habe ich diesmal darauf verzichtet, tageweise vor Ort dabei zu sein“, sagt Schmidt. Dennoch war er eingebunden: Wie schon früher hat er zum Beispiel die Drehbücher gelesen und Anmerkungen dazu gemacht.

Dr. Peter Schmidt ( 2.v.r.) 2019 mit Regisseur Holger Haase, Annette Frier alias Ella Schön, Dr. Peter Schmidt, Kamerafrau Monika Plura. Das Foto entstand bei den Dreharbeiten für die beiden Ella-Schön-Folgen, die jetzt ausgestrahlt werden. Quelle: privat

Schmidt hat ein Fachbuch veröffentlicht

Im Februar veröffentliche Dr. Schmidt mit seiner praktischen Autismuskunde „Aus dem Rahmen gefallen“ sein erstes Fachbuch zum Thema. Darin illustriert er die autistische Wahrnehmung aus seiner Innensicht, wie diese auf Außenstehende rüberkommt und beide Seiten damit umgehen können. „Genau solche Informationen sind es, die in der Reihe , Ella Schön’ berücksichtigt werden“, macht Schmidt deutlich. Die Filmfigur falle hinsichtlich ihres Sozialverhaltens genauso wie er selbst immer wieder aus dem Rahmen.

Die beiden neuen Ella-Schön-Folgen In der Folge „Feuertaufe“ steht Ella Schön unter Schock: Bei einem Brand verliert die angehende Anwältin mit Asperger-Autismus, die sich mit Gefühlen und Zwischenmenschlichem schwer tut, ihr Haus auf Fischland. Gleichzeitig nimmt sie ein neuer Fall voll in Anspruch: Christinas Sohn Ben ist in einen Autounfall mit Fahrerflucht verwickelt, den seine Freundin Juli verursacht hat. Ella soll die junge Frau vor Gericht verteidigen. Doch das junge Paar hat ein Geheimnis. Der Verlust ihres Hauses, Schwierigkeiten in der Kanzlei und Beziehungsprobleme nehmen Ella zudem schwer mit. Dann wird ihr auch noch ihr alter Job in Frankfurt am Main angeboten. Und im Serienteil „Schiffbruch“ droht Ella, die mit ihrem neuen Fall den Konflikt zwischen Naturschützern und Geschäftsleuten um einen Hotelbau im idyllisch gelegenen Nothafengebiet klären muss. Auch privat geht es turbulent weiter: Nach dem Verlust ihres Hauses lebt sie in einer Wohngemeinschaft mit Christina. Eines Tages kündigt der Vater von Christinas Sohn Ben seinen Besuch an. Ellas und Christinas Freundschaft wird auf die Probe gestellt.

Mit der Filmfigur Ella könne natürlich nur genau eine Ausprägung des Musters, das Menschen im autistischen Spektrum charakterisiert, dargestellt werden. Hinzukommt, dass die Reihe „ Ella Schön“ keine Dokumentation über das Phänomen Autismus, sondern „ZDF-Herzkino“ ist. „Auf der einen Seite soll die Figur natürlich unterhalten. Die Zuschauer sollen sie mögen. So hat Ella herausragende Fähigkeiten und Stärken, mit denen sie im Job als Juristin und in der Gemeinschaft punktet“, macht Schmidt deutlich. Dadurch zeichne die Figur ein positives Bild des Asperger-Autismus.

Wie kann die Inklusion von Autisten gelingen?

„Auf der anderen Seite versteht Ella wie für Autisten üblich die nonverbale Kommunikation auf der Beziehungsebene nicht. Dies zeigt sich in ihrem bizarren Verhalten im sozialen Miteinander und in charakteristischen, wiederkehrenden Verhaltensmustern“, erklärt der Gadenstedter. Alles in allem werde somit ein unterhaltsames Bild gezeichnet, was Autismus ausmachen und wie die Inklusion autistischer Menschen gelingen könne.

Zu sehen sein werden jetzt die „ Ella Schön“-Teile fünf und sechs. Auf die ersten beiden Folgen gab es unterschiedliche Resonanz: Auf der einen Seite kamen sie beim Publikum gut an, Kritik gab es aber von Menschen, die als Betroffene oder Angehörige einen Bezug zum Thema haben und die Figur nicht schlüssig fanden. Schmidt ist zu einem anderen Schluss gekommen und hat dies auch in den sozialen Medien gepostet. Daraufhin ist die Produktionsfirma auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn gefragt, ob er sich als Fachberater zur Verfügung stellen würde. So kam es zur Zusammenarbeit.

Ausgestrahlt werden die beiden neuen Serien Teile am den Sonntagen, 25. Oktober („Feuertaufe“) und 1. November („Schiffbruch“) jeweils ab 20.15 Uhr im ZDF.

