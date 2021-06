Gadenstedt: Saisonstart im Freibad am Bolzberg unter Corona-Regeln

Gadenstedt

Jetzt geht’s los: Das Freibad am Bolzberg in Gadenstedt startet am Donnerstag, 10. Juni, in die Saison. Es wird wie im Vorjahr in zwei Schichten geöffnet. Eine Vormittags-Schicht und eine Nachmittags-Schicht. „Da wir in diesem Jahr das Angebot für Früh- und Spätschwimmer ausweiten wollen, sind die Öffnungszeiten an den einzelnen Wochentagen verschieden. Detailliert sind die Öffnungszeiten im Schaukasten ersichtlich“, erklärt Ilsedes Fachbereichsleiter Hans-Joachim Föste.

Maximal 430 Besucher gleichzeitig

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie müssen die Badegäste aber bestimmte Einschränkungen beachten. Es dürfen sich maximal 430 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände des Freibades aufhalten. Jeder Besucher erhält beim Einlass eine Wäscheklammer, die am Ausgang wieder abzugeben ist. An heißen Tagen empfiehlt sich es sich wegen der Auslastung im Freibad unter (0 51 72) 21 47 anzurufen. Beim Betreten und Verlassen des Freibades sowie während des Aufenthalts im Bad sind die derzeit gültigen Kontaktbeschränkungen sowie die bekannten Hygieneregeln einzuhalten.

Im Umkleide- und Sanitärbereich herrscht Maskenpflicht. Die Duschräume sind wieder geöffnet, dürfen aber maximal von drei Personen gleichzeitig betreten werden. Die Außenduschen können ebenfalls unter Einhaltung des Mindestabstandes genutzt werden. Die Nutzung der Einzelumkleiden ist möglich, die Sammelumkleiden bleiben aber geschlossen. Der Kiosk öffnet unter Einhaltung der momentan gültigen Auflagen für Gastronomiebetriebe ab dem 15. Juni.

„Das Planschbecken steht für unsere kleinsten Badegäste wieder zur Verfügung“

„Das Planschbecken steht für unsere kleinsten Badegäste wieder zur Verfügung. Die Eltern sind für die Einhaltung der gängigen Hygieneregeln verantwortlich“, erläutert Föste. Die Rutsche sowie die Sprunganlage werden nur nach Bedarf und Auslastung des Beckens geöffnet. Außerdem kann aufgrund der gezogenen Leine im Schwimmerbecken nur das Ein-Meter-Brett genutzt werden. Wegen der aktuellen Situation wird gebeten, Wasserspielgeräte wie Luftmatratzen, Schwimmtiere oder ähnliches zu Hause zu lassen. Es findet auch kein Verleih von Spielgeräten statt.

Auf dem Volleyballfeld und dem Spielplatz kann unter Einhaltung der momentanen Kontaktbeschränkungen gespielt werden. Die Wertfächer sind weiterhin nutzbar und werden regelmäßig desinfiziert. Auf der Liegewiese können sich die Besucher unter Einhaltung des Mindestabstandes und der derzeit gültigen Kontaktbeschränkungen aufhalten.

Keine Schwimmkurse in diesem Jahr

Eine Rückgabe von alten Freibadsaisonkarten ist in der aktuellen Badesaison nicht möglich. Diese Möglichkeit besteht wieder ab der Badesaison 2022. Kinder dürfen bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Bad. Ein Nachweis des Alters ist durch einen Schülerausweis oder die Bescheinigung einer erziehungsberechtigten Person möglich. Reservierungen sind ausschließlich für Schulklassen möglich und müssen mindestens einen Tag vorher angemeldet werden. „In diesem Jahr wird leider kein Schwimmkurs angeboten“, bedauert Föste.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr werden zusätzlich Zehnerkarten angeboten, um den Badegästen den Eintritt zu erleichtern. Aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten und Preisen gibt es auch unter www.freibad-am-bolzberg.de auf der Homepage.

Von Jan Tiemann