Gadenstedt: Ortsrat empfiehlt Grundschulneubau

In der Gemeinde Ilsede steht die Entscheidung über das Grundschulangebot für Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde bevor. Als erstes der beteiligten politischen Gremien befasste sich am Mittwochabend der Ortsrat von Gadenstedt mit diesem Thema. Die Abstimmung fiel sehr deutlich aus: Sieben der acht Ratsherren stimmten für den Vorschlag der Verwaltung und damit für einen dreizügigen Neubau. Allerdings fällt den Gadenstedtern diese Entscheidung vermutlich am leichtesten, denn die neue Schule würde in ihrer Ortschaft errichtet werden.

Verständnis für Sorgen aus den Nachbardörfern

„Schwere Bedenken“ bei diesem Vorschlag äußerte Hartmut Bartels von der CDU-Fraktion. Er sorge sich um den örtlichen Zusammenhalt der beiden Dörfer, die im Falle eines Neubaus kein Schulstandort mehr wären, und enthielt sich der Stimme. Verständnis für die diesbezüglichen Sorgen in den Nachbardörfern signalisierten auch die anderen Ortsratsmitglieder, sie kamen aber dennoch zu dem Schluss, dass die Vorteile überwiegen.

Nico Kappe, Dirk Hornemann und Christian Wohlenberg von der CDU stimmten für den Vorschlag. „Ich halte ihn für so fundiert und überzeugend, dass man ihm reinen Gewissens zustimmen kann“, sagte Kappe, der sich von der Position des CDU-Gemeindeverbands distanzierte, der die drei Standorte auf jeden Fall erhalten will. „Das Beispiel der Schule in Oberg zeigt uns, was passieren kann, wenn man auf alte Gebäude setzt. Dort wurde jeder Kostenrahmen gesprengt und es ist immer noch nicht alles so, wie es sein sollte“, begründete Wohlenberg seine Entscheidung.

Seelis: Geld ist nicht ausschlaggebend „Die Stellungnahme des CDU Gemeindeverbands Ilsede-Lahstedt zur Verwaltungsvorlage Schulentwicklung hat mich sehr erstaunt“, sagt Marcus Seelis ( CDU). Die Vorlage enthält die Ergebnisse der mehr als einjährigen Vorbereitung durch eine Lenkungsgruppe aus Kommunalpolitikern und Elternvertretern. „Wenn Herr Lauenroth meint, es werde ,nur über Geld und Kosten gesprochen’, dann sollte er sie bis zur Ratsentscheidung komplett lesen“, so Seelis. Es seien alle Interessensgruppen zu Wort gekommen. „Die Gewichtung hat nicht die Verwaltung, sondern die Lenkungsgruppe – in der von der CDU neben mir auch Rainer Röcken und Karsten Könnecker vertreten waren – vorgenommen“, erklärt Seelis. Wichtigste Kriterien seien „Ganztagsschule“, „Fachkräfte und Personal“ sowie „Dorfleben und -kultur erhalten“. „Nur in zwei der insgesamt sieben Kriterien schneidet der Erhalt der drei Schulen besser ab“, sagt Seelis. Ihn habe das in der Meinung bestärkt, dass ein Neubau die bessere Alternative für Kinder und Lehrer ist. Eine finanzielle Betrachtung sei wichtig und gesetzlich vorgeschrieben. Wenn der Gemeinderat eine Entscheidung über einen zweistelligen Millionenbetrag fällt (Erhalt der drei Grundschulen: 17 bis 21,5 Millionen Euro; Neubau mit Sporthalle: 13,4 bis 14,4 Millionen Euro), könne dies nicht ohne Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gehen. „Die ausschlaggebenden Kriterien sind aber andere“, so Seelis.

Heuer : Sanierung der drei alten Häuser könnte in einem Fiasko enden

Das sieht auch Ortsbürgermeister Jürgen Heuer ( SPD) so, der gar von einem Fiasko sprach, das sich wiederholen werde, wenn man alle drei alten Häuser in den drei Ortschaften sanieren wolle. Er wies aber auch auf Aspekte wie die Attraktivität des Standortes für junge Lehrer oder künftige Rektoren oder die Umsetzung des von Familien geforderten Ganztagsangebots. Er hatte sich von Anfang an für den Neubau ausgesprochen.

„Ich konnte die emotional geführte Diskussion von Anfang an nicht nachvollziehen. Meiner Meinung nach ist in den jetziger Beschlussvorschlag alle Aspekte eingepflegt, so dass es die Möglichkeit zur Ent-Emotionalisierung gibt“, sagte Bernd Kirchhain ( SPD).

Von Kerstin Wosnitza