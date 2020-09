Gadenstedt

Dem Nachwuchs der Gadenstedter Feuerwehr steht jetzt eine neue Übungsfeuerlöschanlage zur Verfügung. Mit 4500 Euro schlug die Anschaffung zu Buche, 3000 Euro steuerte die Volksbank BraWo bei.

„Endlich lassen es die Corona-Bedingungen zu, dass die neue Übungsfeuerlöschanlage ausprobiert werden kann“, sagt Marco Weinrich, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Gadenstedt. Schon vor Corona stand fest, dass eine solche Anlage die Feuerwehr bei ihrer Ausbildung von Nachwuchskräften sowie bei der Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen sehr helfen könnte. „Allerdings hätten wir sie allein nicht finanzieren können“, so Weinrich.

„ Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen ist wichtig“

Umso mehr freut er sich, dass umgehend eine positive Rückmeldung von der Volksbank BraWo kam, 3000 Euro aus dem Gewinnsparen zuzusteuern. „Den Rest haben die Feuerwehren zusammenbekommen, die zukünftig davon profitieren“, erläutert Weinrich. Zu diesen gehören neben den Kinderfeuerwehren aus Gadenstedt und Oberg die Jugendfeuerwehren aus Münstedt, Oberg, Gadenstedt, Groß Bülten, Bülten und Solschen. „ Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen ist wichtig, ebenso eine lebensnahe Ausbildung der Nachwuchs-Feuerwehrleute“, merkt Volksbank-Geschäftsstellenleiter Max Heinrich an. „Wir freuen uns, dass wir etwas dazu beitragen konnten.“

Wie genau die Anlage funktioniert, erklärt Weinrich: „Sie simuliert einen Papierkorbbrand, der mit einem Feuerlöscher gelöscht werden soll.“ In der Praxis konnten dies Heinrich und seine Kollegin Sabrina Keunecke bei einem Besuch in Gadenstedt ausprobieren. Wie bei einem richtigen Papierkorbbrand schlagen die Flammen in dem unscheinbaren Container hoch, entscheidend ist die Frage, von wo der Wind kommt. Nach ein paar Erklärungen der Nachwuchs-Feuerwehrleute gelang es den beiden Volksbank-Mitarbeitern, den Übungsbrand zu löschen. Für die steht fest, dass sich die Investition gelohnt hat.

Von Dennis Nobbe