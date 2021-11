E-Fahrzeuge sind voll im Trend – entsprechend sollen vor allem sie bei der Automeile auf dem Gelände des Möbelhauses Schulenburg in Gadenstedt zu sehen sein. Aber den Besuchern wird auch noch mehr geboten.

In Peine fand zuletzt 2019 der Autofrühling statt, 2020 musste er coronabedingt ausfallen. Am Sonntag sollen Autofreunde in Gadenstedt wieder auf ihre Kosten kommen. Quelle: Archiv