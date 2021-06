Gadenstedt

Drei kleine Tiere hatten vermutlich riesiges Glück, dass sie rechtzeitig gefunden wurden: Mitten im Wald auf dem Bolzberg in Gadenstedt irrten zwei Zwergkaninchen und ein Meerschweinchen umher, die von Spaziergängern gefunden, eingefangen und im Tierheim abgegeben wurden. Eines der Kaninchen war an einem Hinterlauf so schwer verletzt, dass ihm das Bein amputiert werden musste. „Das ist eine ganz tragische Geschichte“, sagt Tierheim-Leiterin Heike Brakemeier.

Dominik Dube und Melissa Friedrich vom Tierheim zeigen die Nager. Quelle: Ralf Büchler

Am Samstagnachmittag war die Gadenstedter Familie Kortz zu einem Spaziergang aufgebrochen, der eine unerwartete Wendung nehmen sollte: Sie entdeckte relativ dicht beieinander ein Meerschweinchen und ein schwarzes Kaninchen. Sofort sei klar gewesen, dass die Tiere nicht im Wald bleiben konnten. „Wir sind schnell nach Hause gegangen und haben ein Körbchen geholt“, berichtet Marion Kortz. Die beiden Tiere hätten sich relativ leicht einfangen lassen, ebenso wie ein weiteres Kaninchen, das ihnen erst später aufgefallen sei und das ihr Mann in seinen Pullover eingewickelt nach Hause getragen habe.

Klappbox und Karton als Quartier für die Nacht

In einer Klappbox und einem Karton wurde es den Tieren so gut wie möglich für die Nacht gemütlich gemacht. Am Sonntagmorgen brachten die Finder die kleinen Nager dann ins Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Alleee. „Wir haben sie vom Tierarzt untersuchen lassen. Das weiße Kaninchen war an beiden Hinterläufen verletzt, es hatte sich die Beine regelrecht stranguliert – mit was für einem Gegenstand das passiert ist, lässt sich nicht sagen“, sagt Brakemeier. Einer der Läufe sei so schwer geschädigt gewesen, dass eine Amputation nicht vermieden werden konnte. „Nun päppeln wir es im Tierheim wieder auf“, erklärt die Tierheim-Leiterin.

Ist eines der Tiere trächtig?

Das schwarze Kaninchen habe sie aufgrund der Leibesfülle zunächst für trächtig gehalten. Diese Vermutung habe sich aber nicht bestätigt – es sei einfach viel zu fett. „Das kann durch falsche Fütterung durchaus passieren“, erklärt die Fachfrau. Zudem sei das Tier auf einem Auge blind. Auch das rot-weiße Meerschweinchen sei in einem schlechtem Zustand aufgefunden worden.

Besitzer können sich im Tierheim melden

Sollten die Tiere entlaufen sein, könne sich der Besitzer selbstverständlich gern im Tierheim melden. Brakemeier geht aber aufgrund der Fundsituation eher davon aus, dass die Nager ausgesetzt wurden und dass sie deshalb niemand wiederhaben will. Da das Aussetzen von Tieren ein Straftatbestand ist, überlegt sie, Anzeige zu erstatten. „Möglicherweise kennt jemand die Tiere und weiß, wo sie bislang zu Hause waren“, sagt Brakemeier, die entsprechende Hinweise entgegen nimmt.

Wenn sich niemand meldet, der Anspruch auf die Fundtiere erhebt, sollen sie in gute Hände weitervermittelt werden. Es handelt sich in allen drei Fällen um ausgewachsene Weibchen, das Alter ist unbekannt und auch nur schwer zu bestimmen, Brakemeier geht aber eher von jüngeren Tieren aus. Das schwarze Kaninchen und das Meerschweinchen könnten kurzfristig abgegeben werden. Das operierte Kaninchen soll noch für etwa zwei Wochen im Tierheim bleiben, bis die Wunde verheilt ist.

Kontakt zum Tierheim aufnehmen kann man telefonisch unter (0 51 71) 5 25 58 oder per E-Mail an info@tierheim-peine.de.

Von Kerstin Wosnitza