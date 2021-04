Gadenstedt

Das Fenster einer Apotheke an der Straße Osterfeld in Gadenstedt haben Einbrecher am frühen Dienstagmorgen gegen 0.40 Uhr aufgehebelt. So gelangten die Täter in den Verkaufsraum, aus dem sie einen geringen Geldbetrag stahlen.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilsede unter Telefon (0 51 72) 37 07 50 entgegen.

Von der Redaktion