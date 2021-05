Gadenstedt

Ein bislang Unbekannter hat versucht, am Samstag um 21 Uhr in ein Gebäude der Raiffeisen Waren GmbH in Gadenstedt einzubrechen. Der Täter gelangte auf das Grundstück an der Straße An der Bundesstraße in Gadenstedt. Dort sei er in ein Gebäude eingedrungen und habe dabei die Alarmanlage ausgelöst, berichtete Polizeisprecherin Pia Sauer am Montag. Daraufhin flüchtete er. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls eingeleitet.

Von Jan Tiemann