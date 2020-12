Gabriele und Karl-Heinz Bahr aus Bülten feiern Goldene Hochzeit

Bülten

Gesehen, verliebt, geheiratet: Gabriele und Karl-Heinz Bahr haben damals „nicht lange gefackelt“. An diesem Freitag feiern sie ihre Goldene Hochzeit. Natürlich nur in ganz kleinem Rahmen, aber was in diesem Jahr nicht geht, soll später nachgeholt werden. Die beiden beschenken sich mit einer Reise durch Skandinavien.

Kennengelernt hat sich das Jubelpaar in Schwelm ( Westfalen). Dort sind beide aufgewachsen und haben sich „ganz klassisch“ beim Tanzen ineinander verguckt, erinnert sich der heute 71-jährige Karl-Heinz Bahr. Er musste damals noch bei den Eltern seiner Zukünftigen um Erlaubnis bitten. „Gabi war ja erst 18 Jahre alt“, erinnert er sich lächelnd.

Das Hochzeitspaar vor 50 Jahren. Quelle: privat

Nach der Hochzeit arbeiteten beide fleißig. „Wir wollten etwas schaffen, bevor wir eine Familie gründen“, blickt der sympathische Westfale zurück. Während die Gold-Braut in der Immobilienbranche tätig war, arbeitete ihr Mann für eine große Autovermietung. Letztere war auch der Grund, warum es die beiden dann 1982 nach Peine und später nach Bülten verschlug.

Mit Ihrem Sohn – Jahrgang 1978 – wagte Familie Bahr schließlich einen großen Schritt. 1995 gründeten sie ein Immobilienbüro in Peine und führten dies über Jahre erfolgreich gemeinsam. Nach dem 20-jährigen Bestehen übergaben sie es Sohn Andreas.

Nun ist Zeit für die zahlreichen Hobbys. Wenn beide nicht gerade samt ihrem Labrador und Wohnmobil in ganz Europa unterwegs sind, sich um ihre beiden Enkel kümmern, im Garten werkeln oder leidenschaftlich kochen, pflegt Karl-Heinz seine Oldtimer und Gabi malt. Motive findet sie auch, wenn sie mit dem Lieblings-Oldie der Familie, einem weißen BMW 1602, durchs Land fahren. Manchmal wird ihr Mann auch zum Rallyefahrer. So startete er gemeinsam mit Beifahrer bei der Korsika-Oldtimer-Rallye und schwärmt heute immer noch davon.

Zum Geheimnis ihrer langen glücklichen Partnerschaft fällt ihnen etwas Wichtiges ein. „Neben Liebe und gegenseitigem Respekt sind wir es gewohnt, Konflikte zu lösen und miteinander zu reden. Das ist heute nicht immer üblich“, bringt es Karl-Heinz Bahr auf den Punkt.

Von Grit Storz