Feuer in Groß Lafferde: Holzstapel hinter Wohnhaus brannte

Groß Lafferde

Nächtlicher Großeinsatz in Groß Lafferde: An einem Wohnhaus an der Bierstraße hatte offenbar ein Holstapel Feuer gefangen. Um ein mögliches Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl zu verhindern, wurde gegen Mitternacht auch die Drehleitergruppe Kernstadt-Feuerwehr alarmiert. So konnte offenbar Schlimmeres verhindert werden.

Zu verdanken ist das aber wohl auch einem Autofahrer, dem der Brandherd aufgefallen war. Er alarmierte nicht nur umgehend die Feuerwehr, sondern machte auch die bis dahin nichtsahnenden Bewohner auf die Situation aufmerksam, berichtete der stellvertretende Gemeindebrandmeister Rainer Begau.

Bundesstraße 1 kurzzeitig gesperrt

Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Ein vor Ort in Bereitstellung drehender Rettungswagen untersuchte die Anwohner gründlich. Für die Löscharbeiten musste die Bundesstraße 1 in Höhe der Einsatzstelle kurzzeitig voll gesperrt werden.

Zur Brandursache werden derzeit Ermittlungen der Polizei durchgeführt. Aus Sicherheitsgründen seien die Bewohner erstmal bei Nachbarn untergebracht worden. Unentdeckte Brandnester hätten dazu führen können, dass das Feuer wieder entfacht. Dieses Risiko wollte man nicht eingehen.

