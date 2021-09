Es darf rundgehen: Rummel eröffnet in Groß Lafferde 

Groß Lafferde

Bierfässer werden gerollt, Licht und Boxen unter das Dach des Autoscooters gehängt, Schrauben in die Berg- und Talbahn mit Pressluft-Schraubern eingedreht: Auf dem Festplatz in Groß Lafferde wird derzeit eifrig angepackt, damit am Donnerstag eine Besonderheit seine Tore öffnen kann: Der Ort darf sich auf einen corona-konformen Vergnügungspark mit Karussells, Biergarten und Imbissbuden freuen. Neun Tage mit Volksfest-Atmosphäre, Bratwurst-Duft, frischgezapftem Bier und Kinder-Spaß. Und sogar ein Feuerwerk ist geplant.

Zehn Schausteller machen gemeinsame Sache

Die Schausteller Konrad Ahrend aus Schmedenstedt und Thomas Bronswyk aus Braunschweig hatten die Idee zu dem Rummel. „Als ich am leeren Festplatz vorbeigefahren bin, habe ich nur gedacht: Hier müssen wir was machen, dann habe ich gleich meinen besten Freund angerufen“, erzählt Konrad Ahrend. Mit seiner Jaguarbahn ist er eine feste Institution auf dem Festplatz während des Lafferder Markts. Doch das Spektakel in Peines Südkreis muss wegen der Corona-Krise nun schon zum zweiten Mal in Folge ausfallen. Doch zumindest die Organisation eines Trostpflasters gelang. Als die Zusage kam, „hatte ich Schmetterlinge im Bauch“, verrät Ahrend. Endlich wieder Arbeiten, denn dazu hatten die Schausteller in der Corona-Krise wenig Gelegenheit.

Auch ein großes Werbeplakat am Festplatz weist auf den Vergnügungspark in Groß Lafferde hin. Quelle: Christian Meyer

Gleich zehn Schausteller haben sich für den Lafferder Vergnügungspark zusammengeschlossen und werden auf dem rund 4500 Quadratmeter großen Marktplatz-Gelände ein buntes Angebot ermöglichen. Es locken zwei Kinder-Karussells, ein Autoscooter, die Jaguar-Berg-und Talbahn, ein bayrischer Biergarten, Imbissstände mit Backschinken, Fischbrötchen, Kirmes-Eis, Bratwurst, Hot Dogs, gebratenen Champignons oder eine Pfeilewurf-Bude.

Organisatoren setzen auf ihr „marktfreundliches Publikum“

Thomas Bronswyk wird unter anderem Weißbier in seinem „Unfassbar“-Stand ausschenken, in dem ein altes, 63 Hektoliter großes Holzfass ins Auge fällt. Der Schausteller hat es aufwändig restauriert und drum herum einen Open-Air-Ausschank gebaut. Das habe sich in der Corona-Krise als goldrichtige Entscheidung erwiesen.

Für seinen „Unfassbar“-Bierstand rollt Thomas Bronswyk schon die Bierfässer heran. Vier verschiedene Biersorten werden ausgeschenkt. Quelle: Christian Meyer

Die Schausteller sind optimistisch, dass sie mit ihrem Angebot nach der langen Volksfest-Abstinenz durch die Corona-Krise in Groß Lafferde einen Nerv treffen werden. „Ja klar, das wirtschaftliche Risiko hat man, aber das haben wir auch, wenn es tagelang regnet. Viel wichtiger ist es uns, dass wir uns mal wieder zeigen können, wir wieder in Gang kommen“, betont Bronswyk. Entsprechend groß sei die Vorfreude, „zum einen, weil es in Groß Lafferde ein marktfreundliches Publikum gibt und zum anderen, weil wir wissen, dass die Leute wieder hungrig auf solche Angebote sind“, sagt der Schausteller. In Goslar etwa habe es von Juli an auf vier Wochenenden verteilt einen ähnlichen Vergnügungspark gegeben. „Und der hat eingeschlagen wie eine Bombe.“

In Karussells muss Maske getragen

Das wünschen sich die Organisatoren auch für Groß Lafferde und planen dafür sogar noch im wahrsten Sinne des Wortes einen Knaller: Am Mittwoch, 29. September, soll ein Höhen-Feuerwerk den Himmel über Groß Lafferde zum Leuchten bringen.

Einige Buden stehen bereits. Quelle: Christian Meyer

Damit der Vergnügungspark stattfinden darf, sind jedoch Corona-Regeln einzuhalten. Das gesamte Gelände muss eingezäunt sein. Wer den Rummel besuchen will, muss seine Kontaktdaten am Eingang entweder handschriftlich oder per Luca-App hinterlassen. Zudem herrscht Masken-Pflicht. Der Mund-Nasen-Schutz darf auf der Verzehrfläche des Biergartens sowie an den Stehtischen an den Imbissen abgenommen werden. Die Organisatoren werden einen Euro Eintritt erheben. „Die Umsetzung der Regeln kostet Geld“, verweisen Konrad Ahrend und Thomas Bronswyk zum Beispiel auf einen Sicherheitsdienst und Desinfektionsmittel. Und um die Besucherzahlen zu entzerren, sei der Rummel gleich auf neun Tage gestreckt worden.

„Neue Runde“, „Wer will nochmal, wer hat noch nicht“: Seine Tore öffnet der Vergnügungspark von Donnerstag, 23. September, bis Sonntag, 26. September, sowie von Mittwoch, 29. September, bis Sonntag, 3. Oktober, jeweils von 14 bis 22 Uhr.

Von Christian Meyer