Erstmals in 54 Jahren: Weihnachtsball der Landjugend Solschen abgesagt

Um für diese beliebte Veranstaltung eine Karte zu ergattern, saßen Interessierte im vergangenen Jahr schon morgens um 7 Uhr bei eisigen Temperaturen in Wolldecken gehüllt auf Campingstühlen in der Schlange vor der Ilseder Gebläsehalle. In nur 27 Minuten und 40 Sekunden hatte die Landjugend Solschen alle 1800 Tickets für ihren Weihnachtsball verkauft. In diesem Jahr muss sich niemand anstellen – die Landjugend hat ihre für den 25. Dezember geplante Veranstaltung wegen der Corona-Krise absagen müssen. „Damit kann der Ball nach 54 Jahren zum ersten Mal nicht stattfinden“, bedauert Landjugend-Schriftührerin Rebecca Nottbohm.

Wiedersehen mit ehemaligen Weggefährten wird fehlen

Mit Tränen-Smileys reagierten Freunde des Weihnachtsballs im Internet auf die Absage. Auch der Landjugend-Vorsitzende Henrik Gödecke ist traurig – und zwar in mehrfacher Hinsicht. „Mir wird das Tanzen, die gute Musik, aber vor allem das nette Beisammensein fehlen. Der Ball war eine ideale Gelegenheit, um ehemalige Weggefährten wiederzusehen, die zum Beispiel in anderen Orten studieren. Doch beim Ball trifft man viele wieder“, sagte er.

Tanzen zu Live-Musik: Das kommt an beim Weihnachtsball der Solschener Landjugend. Quelle: Celine Wolff

Zudem fehlen der Landjugend die Erlöse aus der beliebten Veranstaltung. „Der Ball ist unsere Haupteinnahme-Quelle, mit dem wir viele unserer Aktivitäten bezuschussen“, verdeutlicht Gödecke. Mit Freizeiten stärkt die Landjugend etwa das Zusammengehörigkeitsgefühl ihrer 25 aktiven Mitglieder, engagiert sich aber zum Beispiel auch mit Veranstaltungen für das Dorfleben und die Arbeit mit Kindern. Im vergangenen Jahr gestaltete die Landjugend zum Beispiel einen Aktionsnachmittag, an dem Kinder mit spielerischen Aufgaben wie Wachskerzen-Herstellen viel darüber lernten, warum die Bienen so wichtig für den Menschen sind.

Gruppen-Abende wegen Corona nur noch online

Trotz der Einnahme-Ausfälle ist es aber das große Ziel, im nächsten Jahr wieder zahlreiche Aktionen anbieten zu können wie etwa die Ostereier-Suche für Solschener Kinder. „Den Jahresbeitrag werden wir nicht erhöhen. Denn so blöd ist klingt, durch Corona hatten wir auch weniger Ausgaben, weil wir in diesem Jahr ohnehin weniger machen konnten“, sagt Henrik Gödecke. Ein Auto-Kino-Besuch oder ein Radtour-Picknick waren im Sommer ersehnte Abwechslungen. „Doch seit rund einem Monat finden unsere Gruppen-Abende schon wieder nur digital statt. Da fehlt schon der soziale Kontakt, es wird Zeit, dass diese Situation bald vorbei ist“, betont der Landjugend-Vorsitzende.

Von Christian Meyer