Gross Lafferde

Erste Planungen für einen Umbau der Bierstraße (B 1) in Groß Lafferde stellt zurzeit die zuständige Landesbehörde für Straßenbau in Wolfenbüttel an. „Der Asphalt der viel befahrenen Bundesstraße 1 muss erneuert werden. Da wir sowieso tätig werden müssen und die Straßenaufteilung nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht, wird überlegt, was verändert werden kann und sollte“, sagt Michael Peuke, Leiter der Behörde. Er macht in diesem Zusammenhang aber deutlich, dass es sich zunächst nur um erste Vorüberlegungen handelt und die Planungen noch ganz am Anfang seien. Mit einem kurzfristigen Beginn der Baumaßnahmen und damit einhergehenden Verkehrsbehinderungen sei nicht zu rechnen.

Überbreite Ortsdurchfahrt ist nicht mehr zeitgemäß

„Es handelt sich aus heutiger Sicht um eine überbreite Ortsdurchfahrt, die nicht mehr zeitgemäß ist. Zudem gibt es mit den Einmündungen der B 444 aus Richtung Groß Ilsedes und der Landesstraße 472 aus Richtung Klein Lafferde zwei Knotenpunkte, die neu überplant werden sollen“, erklärt Peuke. Insbesondere an der Einmündung der L 472 ereignen sich immer wieder Unfälle, so dass eine Verbesserung der Situation erstrebenswert sei.

Interessen müssen unter einen Hut gebracht werden

Nun gelte es, die Interessen aller Beteiligten wie Fußgänger, Rad- und Autofahrer, Anlieger und Einzelhändler, aber auch Landwirte und Polizei möglichst unter einen Hut zu bringen. „Die Erfahrung lehrt, dass es eher einen Kompromiss als einen allgemeinen Konsens geben wird“, sagt Peuke. Es gebe zwar schon einige Ideen, zum Beispiel für einen Kreisel an der Einmündung der B 444. Detaillierte Pläne lägen aber noch nicht vor. Voraussichtlich werde es ein Planfeststellungsverfahren geben, bei dem die Anlieger mögliche Bedenken vortrage können.

DIe Kosten für Fahrbahnausbau und Radweg trägt der Bund

Zu den möglichen Kosten könne er noch nichts sagen, „aber das wird angesichts der Länge und der beiden Knotenpunkte ein Millionenprojekt“, so Peuke. Die Kosten für den Fahrbahnausbau und einen möglichen Radweg trägt der Bund, für den Gehweg und eventuelle Parkbuchten ist die Gemeinde zuständig. Nur dieser Teil kann gegebenenfalls auf die Anlieger umgelegt werden.

Zurzeit werde geprüft, ob möglicherweise andere demnächst fällige Tiefbauarbeiten – etwa bei der Kanalisation oder anderen Leitungen – im Rahmen des Straßenausbaus mit erledigt werden können. „Dann kann man die Maßnahmen zusammenlegen und in einem Rutsch durchführen und Synergien nutzen“, erklärt Peuke. Auf einen festen Zeitplan könne er sich noch nicht festlegen. Er geht aber davon aus, dass es noch Jahre dauert, bis diese Baumaßnahme begonnen werden kann.

Von Kerstin Wosnitza