Erhalt der Ilseder Schulen: „Alles ist machbar, alles ist möglich“

Ilsede

Beim Ilseder Bürgerentscheid am 20. Juni geht es darum, den Ratsbeschluss bezüglich eines dreizügigen Grundschulneubaus in Gadenstedt aufzuheben. Der neue Standort soll die drei bisherigen in Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde ersetzen. Dagegen kämpfen mehrere Ilseder, darunter der Elternvertreter Cord Pape und Matthias Laue, Vorsitzender des Vereins zum Erhalt dörflicher Grundschulen und dörflicher Strukturen. Pape hat das Bürgerbegehren, das zum Bürgerentscheid geführt hat, mit initiiert, Laue war als Begleiter tatkräftig dabei. Sie erläutern, was aus ihrer Sicht für die bisherigen Schulstandorte spricht.

Im vergangenen Oktober beschloss der Ilseder Gemeinderat mehrheitlich den dreizügigen Neubau, der die bisherigen drei Schulstandorte ersetzen soll. „Daraufhin war die Enttäuschung vieler Eltern groß“, sagt Pape. Beim Bürgerbegehren kamen bis zum Frühjahr 4116 Stimmen zusammen - auch in Orten wie Bülten und Solschen, die nicht direkt betroffen sind, betont Laue.

Keine Sanierung auf Neubauniveau nötig

Oft heiße es, der Neubau sei unterm Strich günstiger als die Sanierung der zum Teil denkmalgeschützten Schulen. „Sicher ist es teuer, Altbauten auf Neubau-Niveau zu bringen“, erklärt Pape. „Aber das muss gar nicht sein, vieles kann bleiben, wie es ist.“ Beispielsweise sei eine energetische Sanierung nur bei den Fenstern, nicht aber bei den Außenwänden nötig. Jedoch seien die Kosten in der Beschlussvorlage der Verwaltung bezüglich des Neubaus ein ausschlagendes Argument gewesen. Bei der Neubau-Variante seien dabei Kosten wie die für den erforderlichen Straßenbau und den Abwasser-Anschluss noch nicht eingerechnet – ebenso wenig die die Kosten für die Nachnutzung der alten Schulgebäude.

„Es wird bei den bisherigen Schulen immer über Probleme gesprochen, aber nie über Möglichkeiten“, kritisiert Pape. So habe es längst Konzepte für einen möglichen Ganztagsbetrieb, Inklusion und Digitalisierung der Standorte gegeben. „Das hätte schon im letzten Jahr umgesetzt sein können“, sagt Laue.

Möglichkeit auf Förderung prüfen

Pape ergänzt, dass für eine Sanierung denkmalgeschützter Gebäude geprüft werden könne, ob Fördergeld des Landes zur Verfügung steht. Zudem seien die Gebäude mehr als nur „baurechtlich geduldet“, wie auch schon einmal argumentiert worden sei. „Ein Erhalt der Schulen würde auch zur Attraktivität der Orte beitragen, zumal die Gebäude auch für außerschulische Treffen genutzt werden können“, meint Pape. „Alles ist machbar, alles ist möglich“, sind er und Laue sich in Sachen Erhalt der bisherigen Standorte einig.

Von Dennis Nobbe