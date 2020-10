Enkeltrick-Betrüger scheitern in Ilsede

Ilsede

Trickbetrüger scheitern: Unbekannte haben in der Gemeinde Ilsede versucht, mit dem Enkeltrick an das Geld einer 59-Jährigen zu kommen. Die Täter riefen die Frau am Freitag an und gaben sich als Angehörige aus, die dringend Geld benötigten, berichtete ein Peiner Polizist am Samstag. Ein aufmerksamer Taxifahrer, der die Frau für die Geldübergabe zu Hause abholte, schöpfte Verdacht und informierte die Polizei.

59-Jährige vor Schaden bewahrt

Die Übergabe fand nicht statt und die 59-Jährige wurde vor einem finanzieller Schaden bewahrt. Offenbar hätten die Täter bemerkt, dass sie aufgeflogen waren, vermutet die Polizei. Zu einer weiteren Kontaktaufnahme mit der Frau kam es nicht.

Von Jan Tiemann