Einkaufsmarkt in Ilsede mit Farblack beschmiert

Ilsede

Jüngst die Turnhalle in Ölsburg, davor Objekte in Adenstedt, Oberg und Groß Ilsede, jetzt noch die Fassade eines Einkaufsmarktes: Die Polizei meldet erneut eine Sachbeschädigung durch Graffiti-Schmierereien in der Gemeinde Ilsede. Diesmal besprühten unbekannte Täter Teilflächen der Fassade eines Einkaufsmarktes in der Eichstraße in Groß Ilsede.

„Hierdurch wurde ein Schaden von mindestens 200 Euro verursacht“, berichtete die Ilseder Polizei, die um Zeugenhinweise unter Telefon 05172/370750 bittet. Die Tat soll sich vermutlich zwischen Donnerstag, 15. April, 20 Uhr und Freitag, 16. April, 19 Uhr abgespielt haben.

Von Redaktion