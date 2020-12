Einigkeit in Ilsede: Investitionen sind trotz klammer Kasse notwendig

Ilsede

Die finanzielle Situation der Gemeinde Ilsede ist schwierig, der Haushalt nicht ausgeglichen. Das liegt nicht unwesentlich an der Coronakrise, die zusätzliche Kosten und geringere Steuereinnahmen zur Folge hat. Auch unkonventionelle Vorgehensweisen sind der Pandemie geschuldet – so wie die Abstimmung über das wichtige Zahlenwerk per Umlaufverfahren. Der Rat der Gemeinde kam also nicht zu einer Sitzung zusammen, sondern die Mitglieder haben schriftlich votiert. Das Ergebnis fiel einstimmig aus.

„Die Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur mit Kitas und Schulen, Feuerwehren, Straßen, Sportstätten und Baugebieten sind sinnvoll und notwendig, um die Gemeinde lebenswert zu erhalten und zu gestalten“, sagt der Fraktionssprecher der SPD, Frank Busse. Aber auch freiwillige Leistungen wie das Freibad und die Jugendpflege gehören dazu. Man habe Mittel beantragt, um für jedes in der Gemeinde neu geborene Kind einen Baum zu pflanzen, und zwei Personalstellen für das Klimaschutzmanagement beantragt. „Hier kommen vielfältige Aufgaben auf die Gemeinde zu, und aktuell werden diese Stellen mit bis zu 100 Prozent gefördert“, sagt Busse. Seine Fraktion habe dem Haushalt zugestimmt.

Kein Spielraum für zusätzliche freiwillige Leistungen

„Die Mindereinnahmen durch die Corona-Krise sind eine wesentliche Ursache für die schwierige finanzielle Situation. Das macht aber deutlich, wie wenig Reserven wir haben“, sagt der finanzpolitische Sprecher der CDU, Andreas Leinz. Vorerst werde es darum gehen, den Status Quo zu halten, Spielraum für zusätzliche freiwillige Leistungen gebe es nicht. Wichtig für die Zukunft seien die Erschließung weiterer Baugebiete, ausreichende Betreuungsangebote in Kitas und Schulen und eine attraktive Infrastruktur, auch für Ältere. Der Glasfaserausbau sei da ein wertvoller Beitrag. Es müsse gelingen, attraktive Betriebe auf dem ehemaligen Hüttengelände anzusiedeln, um die Gewerbesteuern nachhaltig zu steigern.

Demokratie muss gerade in Krisenzeiten handlungsfähig bleiben

„Demokratie muss gerade in Krisenzeiten handlungsfähig bleiben, deshalb haben wir dem Haushalt 2021 zugestimmt“, sagt Stefanie Weigand (Grüne). Die Pandemie verlange auch der Kommune viel ab. „Wir haben gelernt, dass uns nur Solidarität weiterhilft – das muss auch für die Klima- und Artenvielfaltkrisen gelten“, betont Weigand. Sie freut sich, dass ihr Antrag zur Einrichtung einer Planungsgruppe zur Begleitung der Errichtung einer neuen Grundschule in Gadenstedt angenommen wurde. „Ich hoffe, dass wir damit ein Gegengewicht zum Bürgerbegehren setzen können. Der Erhalt der drei Schulstandorte ist keine Perspektive. Das Begehren hat zunächst zum Ziel, den Beschluss aufzuheben. Damit wären wir um Jahre zurückgeworfen.“

Der Haushalt wird durchs Klinikum und die Coronakrise belastet

Auch die Fraktion der Freien Wähler Ilsede hat dem Haushalt zugestimmt. „ Ilsede ist eine nachgefragte Wohngemeinde in zentraler Lage“, betont Ilse Schulz ( FBI). Man begrüße den Beschluss zum Bau einer modernen Grundschule und halte es für richtig, dem zunehmenden Bedarf nach Kita-Plätzen zu entsprechen. Wichtige Investitionen, zum Beispiel in die EDV, die Straßen und die Feuerwehr sind eingeplant. „Der solide Haushalt wird durch die ungeplante Ausgabe für das Klinikum und die Folgen der Coronakrise belastet“, so die Einschätzung von Schulz. Man sei der Ansicht, dass die Zusammenarbeit mit dem Landkreis effektiver werden müsse.

Michael Baum (FW-PB) sagt: „Der Haushaltsentwurf der Verwaltung beinhaltet aus unserer Sicht das bestmögliche Ergebnis vor dem Hintergrund der Finanzlage, ausgelöst durch die Coronakrise. Es werden wichtige Investitionen in den Bereichen der Kitas, Schulen und Feuerwehren auf den Weg gebracht.“ Künftig sei es notwendig, Ausgaben und Aufgaben kritisch zu hinterfragen. „Neben unserer Zustimmung werden wir auch den Weg Ilsedes zu einer klimafreundlichen Gemeinde aktiv unterstützen.“

„Die Beitragsfreiheit für die Kitas auf dem Rücken der Gemeinde belastet den Haushalt erheblich“, macht Örsen Savas (Linke) deutlich. Es reiche nicht, dass die Regierung ihr Wahlversprechen einhalte. Sie müsse vielmehr den Kommunen – also auch Ilsede – auch ausreichende Schlüsselzuweisungen zukommen lassen, damit diese weiterhin handlungsfähig bleiben. „Das sollte auch im Hinblick auf die finanzielle Auswirkungen der Pandemie geschehen.“

