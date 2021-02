Groß Lafferde

Unbekannte sind am Freitag, zwischen 11.30 und 19.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Südstraße in Groß Lafferde eingebrochen. Das teilt die Polizei Peine mit. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. Die Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf und stiegen in die Wohnung ein. Dort entwendeten sie Schmuck und Bargeld.

Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Von der Redaktion