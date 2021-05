Adenstedt

Einbrecher sind in Adenstedt aktiv gewesen. Die Täter seien durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus an der Straße Am See eingedrungen, berichtete Polizeisprecherin Pia Sauer am Dienstag. Es wurden mehrere Räume von den Unbekannten durchsucht. Ob etwas gestohlen worden ist, konnte noch nicht gesagt werden. Die Tat habe sich im Zeitraum von Mittwoch vergangener Woche, 15 Uhr, bis Montag, 15 Uhr, ereignet, teilte Sauer mit. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Von Jan Tiemann