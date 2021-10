Mehrere Autohäuser und weitere Anbieter wollen am 7. November alles rund ums Thema E-Mobilität auf dem Gelände von Möbel Schulenburg präsentieren. Die Planungen dafür sind im vollen Gange. Parallel findet ein verkaufsoffener Sonntag statt.

In der Vergangenheit gab es in Peine immer wieder den Autofrühling: Ein ähnliches Konzept wollen die Veranstalter im November auch in Gadenstedt anbieten. Quelle: Peine Marketing (Archiv)