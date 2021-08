Duo kandidiert für FW-PB in Klein Ilsede

Klein Ilsede

Auch in Klein Ilsede treten erstmals Kandidaten für die Wählergemeinschaft Freie Wähler Peiner Land/Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB) zur Kommunalwahl am 12. September an. Michael Sjut und Stephanie Weiser kandidieren sowohl für den Ortsrat als auch den Gemeinderat. „Als Anwohner der Berliner Straße und des Heidewegs hat die schnellstmögliche Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für uns oberste Priorität. Des Weiteren liegen uns wohnortnahe Kitas und Schulen mit Entlüftungsanlagen, der Erhalt der dörflichen Struktur, die Förderung der Vereinstätigkeit und im Umweltbereich die Förderung von Zisternen am Herzen“, betont Stephanie Weiser, die sich zudem um einen Platz im Peiner Kreistag bewirbt.

