Groß Lafferde

Auf dem Spielfeld stehen in langen Reihen Feldbetten, und vor der Tür ist in kurzer Zeit eine Zeltstadt entstanden: Mit der Umgestaltung der Kreis-Sporthalle in Groß Lafferde stellt sich der Landkreis Peine auf die Ankunft einer größeren Zahl an Menschen ein, die aus der Ukraine geflüchtet sind und schnell untergebracht werden müssen. Die Vorbereitungen vor Ort sind schon weit fortgeschritten. Gesucht werden jetzt Menschen, die ukrainisch oder russisch sprechen und vor Ort ehrenamtlich als Dolmetscher helfen möchten.

Sporthalle soll als Anlaufstelle und Notunterkunft dienen

Angesichts der mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängenden Fluchtbewegung hat der Krisenstab des Landkreises Peine entschieden, die Sporthalle in Groß Lafferde als zentrale Anlaufstelle und Notunterkunft herzurichten. „Wir erwarten in den kommenden Wochen tägliche Zuweisungen durch die Landesaufnahmebehörde. Mit der Einrichtung dieser Notunterkunft wollen wir eine Puffermöglichkeit schaffen, um die dezentrale Unterbringung der geflüchteten Menschen gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen gut abgestimmt zu organisieren“, erklärt Krisenstabsleiter Christian Mews.

Online-Formular für Wohnraumangebote Aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine und der damit verbundenen Fluchtbewegung bereitet sich der Landkreis Peine auf die Ankunft von Vertriebenen vor. Dazu hat ein eigens gebildeter Krisenstab unter Leitung von Christian Mews, Kreisrat für Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz, seine Arbeit aufgenommen. „Unser Ziel ist es, die Hilfsangebote zentral zu bündeln, um den Menschen, die vor den russischen Angriffen aus ihrem Heimatland fliehen mussten, möglichst unkompliziert und schnell helfen zu können“, erklärt Mews. Auf der Homepage des Landkreises Peine stehen bereits viele Informationen bereit, teils auf Ukrainisch. Dort können per Online-Formular auch Wohnraumangebote abgegeben werden. Weitere Hilfsangebote können per E-Mail an ukrainehilfe@landkreis-peine.de gesendet werden. Nicht gebraucht werden zurzeit Kleider- und andere Sachspenden.

Dazu hat der Landkreis am Freitag den Einsatzzug des DRK Peine mit der Einrichtung der Halle beauftragt. Nach einem ersten Vor-Ort-Termin zur Sichtung der Halle sowie der umliegenden Möglichkeiten wurde schnell klar, dass vorübergehende bauliche Anpassungen nötig waren, sodass das Technische Hilfswerk sowie die Feuerwehr des Landkreises zur Unterstützung gerufen wurden.

Auf dem Außengelände wurde eine Zeltstadt aufgebaut. Quelle: Landkreis Peine

Am Samstag wurde die Sporthalle für die Unterbringung von bis zu 200 Personen vorbereitet. Die Bereitschaft des DRK hat den Einsatzauftrag erhalten, diese Unterkunft bis zur Überführung in hauptamtliche Strukturen mit Kräften des Katastrophenschutzes zu betreiben. Unterstützt wird das DRK dabei vom Arbeiter-Samariter-Bund und den Behörden.

Es gibt die Möglichkeiten, Handys zu laden

„In der Sporthalle wurde Teppichboden verlegt, sodass die Halle im Anschluss wieder umgehend von den Sportvereinen genutzt werden kann. Es besteht großes Verständnis und Kooperationswille im Ort, das beeindruckt sehr“, sagt DRK-Zugführer Carsten Reh. Im Außenbereich wurde eine Zeltstadt errichtet, die zum Aufenthalt sowie zur Versorgung genutzt werden kann. An zahlreichen Stellen gibt es Möglichkeiten, Handys zu laden, die meist der einzige Kontakt zu den verbliebenen Familienmitgliedern daheim sind. Zudem wurde eine Spielecke für Kinder vorbereitet. Die Sporthalle soll den eintreffenden Menschen nur vorübergehend als Unterkunft dienen. Vorgesehen ist eine maximale Aufenthaltsdauer von 48 Stunden.

Es in der Halle gibt Wasch- und Duschmöglichkeiten

Die Entscheidung für die Sporthalle sei aufgrund der guten Infrastruktur wie Wasch- und Duschmöglichkeiten getroffen worden. „Unser Ziel ist es, die bei uns Schutz suchenden Menschen schnellstmöglich in geeignetem Wohnraum unterzubringen. Das stellt die kommunale Familie im Landkreis Peine besonders angesichts der Kurzfristigkeit vor große Herausforderungen“, so Mews. Mit der Notunterkunft könne eine gute Koordination der Unterbringung der Flüchtlinge gewährleistet werden.

Landkreis und DRK bitten darum, von Material- und Kleiderspenden an der Sporthalle abzusehen, da dort keine Lager- und Sortiermöglichkeiten bestehen. Gesucht werden allerdings Menschen mit russischen oder ukrainischen Sprachkenntnissen, die vor Ort ehrenamtlich als Dolmetscher tätig sein können. Diese werden gebeten, sich per E-Mail an ukrainehilfe@landkreis-peine.de zu melden.

Es sind bereits durch private Strukturen und über die Kommunen Geflüchtete im Landkreis Peine eingetroffen. „Offiziell zugewiesen wurden uns am Freitag 20 Personen, für Montag sind weitere 19 angekündigt“, sagt der Sprecher der Kreisverwaltung, Fabian Laaß. Spätestens Ende der Woche sei mit höheren Zuweisungen zu rechnen. „Wir melden der Landesaufnahmebehörde täglich unsere Kapazitäten. Auf Grundlage dieser Zahlen kommen dann Menschen zu uns“, erklärt Laaß.