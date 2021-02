Den Segen gab es diesmal nicht mit Kreide an der Haustür, sondern per Aufkleber im Briefkasten: Die coronakonforme Sternsinger-Aktion der Pfarrgemeinde St. Bernward mit ihren Kirchen in Ilsede, Steinbrück, Lengede und Hohenhameln kam gut an. Für Kinder in der Ukraine kamen 9000 Euro zusammen.