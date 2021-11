Die Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus in Groß Ilsede haben begonnen.

Groß Ilsede

Wo sich noch vor kurzem Kinder getummelt haben, ist in den letzten Tagen jede Menge Sand und Erde bewegt worden: Auf dem zentral zwischen der Gerhardstraße (B 444) und dem Handorfer Weg im Norden von Groß Ilsede gelegenen früheren Spielplatz soll ein neues Feuerwehrhaus entstehen, weil das derzeitige den Anforderungen nicht mehr genügt. Aus den Plänen wird nun Wirklichkeit: Unübersehbar haben die Bauarbeiten begonnen. Geplant sind eine Fahrzeughalle mit drei Boxen, ein Umkleidebereich mit Duschen und Toiletten sowie Lagerräume. Im Obergeschoss sollen Versammlungsräume mit Küchen- und Sanitärbereich sowie ein Büroraum entstehen. Der Rat der Gemeinde Ilsede hatte am 28. März 2019 den Neubau eines Feuerwehrhauses an diesem Standort beschlossen.

Die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant

„In dieser Woche haben die Bauarbeiten begonnen. Sie wurden entsprechend der politischen Beschlüsse beauftragt“, bestätigt Ilsedes Bürgermeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge (parteiunabhängig) auf Anfrage. Weitere Gewerke würden derzeit ausgeschrieben. „Die Fertigstellung des Neubaus ist für Ende 2022 geplant. Wir rechnen mit Baukosten in Höhe von etwa zwei Millionen Euro. Allerdings sind aufgrund der Ausschreibungsergebnisse Veränderungen möglich“, erklärt der Bürgermeister. Bei den ersten Planungen war man von rund 1,7 Millionen Euro ausgegangen.

Vom Land Niedersachsen kommt ein dicker Zuschuss

Einen dicken Brocken der Kosten übernimmt das Land Niedersachsen: Es unterstützt die Gemeinde bei diesem Projekt mit einer Zuweisung in Höhe von 860 000 Euro. Das war vor etwa einem Jahr bekannt geworden. Es handelt sich dabei um eine Bedarfszuweisung, mit der finanzschwache Kommunen unter anderem bei notwendigen Feuerwehrgebäude-Bauprojekten gefördert werden.

Die Grafik zeigt, wie das Gelände genutzt werden soll. Quelle: Feuerwehr Ilsede

Der Architekt ist selbst aktiver Feuerwehrmann

Die Pläne für das Gebäude auf dem 1800 Quadratmeter großen Grundstück hatte Architekt Hans-Heinrich Lippe aus Wense im März 2020 dem Ortsrat vorgestellt. Er selbst ist seit mehr als 40 Jahren aktiver Feuerwehrmann und schon lange Sicherheitsbeauftragter. „Daher kenne ich nicht nur die Vorschriften, sondern weiß auch aus Erfahrung, worauf es ankommt“, sagte er bei der Sitzung des Ortsrates.

Er hat viel Lob für die Vorschläge bekommen, zumal die Bedingungen auf dem Areal nicht ideal sind. Das Gelände ist nahezu dreieckig und weist Höhenunterschiede auf. Außerdem gibt es im direkten Umfeld eine Trafostation und eine Buswartehäuschen, die es zu berücksichtigen galt.

Das Obergeschoss wird über eine Rampe barrierefrei zu erreichen sein, wie es bei öffentlichen Gebäuden erwartet wird. Auch an die Zukunft wurde gedacht: An der Nordseite des Grundstücks ist noch Platz für eine mögliche Erweiterung. Auf dem Grundstück sind Parkplätze für 18 Fahrzeuge vorgesehen. Die ankommenden Feuerwehrleute können bei Einsätzen vorn am Handorfer Weg auf das Gelände und zu den Parkplätzen gelangen, die ausrückenden Fahrzeuge verlassen das Grundstück ein Stück weiter nördlich und erreichen über den Handorfer Weg die Gerhardstraße. Eine Ausfahrt über die Gerhardstraße war zunächst angedacht, wurde aber wieder verworfen.

Von Kerstin Wosnitza