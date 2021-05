Der Gemischte Chor Sangeslust Gadenstedt ist Geschichte

Gadenstedt

Das war kein leichter Schritt für die Verantwortlichen: Nach mehr als hundertjähriger Vereinsgeschichte hat sich der Verein „Gemischter Chor Sangeslust Gadenstedt von 1919“ aufgelöst. Die offizielle Löschung im Vereinsregistert ist bereits erfolgt. Zum Schluss hatte der Verein noch 50 Mitglieder, darunter acht Sängerinnen und vier Sänger.

„Sangeslust hätte im Jahr 2019 sein 100-jähriges Bestehen feiern können. Ganz bewusst haben wir auf eine Jubiläumsfeier verzichtet; denn einen so stolzen Anlass zu feiern, ohne den eigenen Chor hören zu können, wäre keine wirkliche Geburtstagsfeier gewesen“, berichtet Rita Bartels, ehemalige Vorsitzende und Liquidatorin. Bei dieser Aufgabe wurde sie von Barbara Behrla und Peter Tiggels unterstützt. Die Arbeit der Liquiditoren ist nun beendet, es ergab sich am Ende ein Kontoguthaben von 325 Euro. „Das Geld wurde gemäß der Vereins-Satzung der Gemeinde Ilsede zur Verteilung an die kulturtreibenden Vereine in Gadenstedt überwiesen“, erklärt Bartels.

Die Fahne wird in der Heimatstube aufbewahrt

Die Vereinsfahne, die Königsscheibe und -schärpe sowie Unterlagen wie Gründungsurkunde, Protokoll- und Kassenbücher als Originale aus dem Jahr 1919 bekommt die Heimatstube Gadenstedt, die diese aufbewahren und ausstellen wird. Gegründet wurde Sangeslust einst von 33 Männern. Seit Jahren war der Chor aufgrund sinkender Mitgliederzahlen nicht mehr öffentlich aufgetreten, eine Perspektive für die Zukunft sah man nicht – so wurde im November 2018 bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung schweren Herzens die Auflösung beschlossen.

Einige Zeit war der Chor ohne Übungsraum

„Seit 1949 war unser Vereinslokal das Deutsche Haus – Gasthaus Meyer. Seit 1970 waren die Eheleute Brigitta und Randolph Weigand unsere Vereinswirt. Wir erinnern uns an sehr viele schöne, gesellige Stunden, die ein großer Bestandteil unseres Vereinslebens waren. Als das Deutsche Haus andere Pächter bekam und schließlich verkauft wurde, war Sangeslust trotz vieler Bemühungen, auch seitens der politischen Gemeinde, ohne Übungsraum“, erinnert sich Bartels an die Geschichte des Gesangvereins.

Dank an Unterstützer und Publikum

Seit 1994 habe der Kirchenvorstand den Sängerinnen und Sängern ein wirkliches Zuhause in seinen Räumen gegeben. „Sangeslust konnte wieder proben, der Verein hatte wieder eine Perspektive – das war ein wirkliches Geschenk des Kirchenvorstands und des Pastors Norbert Paul“, blickt Bartels zurück. Der Verein habe aber noch anderen zu danken: Die politische Gemeinde haben den Chor finanziell auch dabei unterstützt, besondere musikalische Vorhaben durchzuführen. „Danke sagen wir insbesondere auch den Menschen, die uns durch den Besuch unserer Auftritte in den vielen Jahren sehr erfreut haben“, macht Bartels deutlich.

Von Kerstin Wosnitza