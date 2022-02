Das „Auszeit“ kommt: Groß Ilsede erhält neues Restaurant und Café

Groß Ilsede

Die Böden sind ausgetauscht, Tische und Stühle aufgebaut, das neue Schild über dem Eingang hängt und ein Termin für die Neueröffnung steht auch schon: Groß Ilsede darf sich auf ein neues Restaurant und Café freuen. Cicek Uzun und ihr Mann Mustafa haben seit rund zwei Monaten eifrig das ehemalige „Hartwig’s“ an der Eichstraße renoviert. Am 20. März wollen sie hier das „Auszeit“ eröffnen. „Für meine Frau geht damit ein Traum in Erfüllung – dabei habe ich gerne geholfen“, betont der Tischler Mustafa Uzun, der einen eigenen Handwerksbetrieb führt und bei der Renovierung fast alles selber gemacht hat. Das „Auszeit“ führen und die Gäste mit selbstgebackenem Käsekuchen, Latte Macchiato, Pasta-Kreationen oder Schnitzel-Spezialitäten bewirten wird seine Frau, die als gelernte Köchin reichlich Erfahrung aus der Gastronomie mitbringt.

Lokal soll ein Anlaufpunkt für Jung und Alt werden

Das Paar stammt aus Hänigsen, Cicek Uzun bekochte unter anderem schon im Stadt-Haus in Burgdorf Hochzeitsgäste mit feinen Buffetspezialitäten. In einer Internet-Annonce hatten die Uzuns die Räume in Groß Ilsede entdeckt – und sich bei der ersten Besichtigung vor Ort gleich in das Lokal verguckt. „Die Lage ist gut. Und es hat eine schöne Größe, nicht zu groß, nicht zu klein“, sagt Mustafa Uzun. In schicken Grau- und Holztönen ist die Inneneinrichtung gehalten, in den nächsten Tagen wird noch dekoriert. „Es soll schön und einladend werden“, betont die 44-Jährige, ihr Lokal solle ein Anlaufpunkt „für Jung und Alt gleichermaßen“ werden. „Unser Vorbild ist ein wenig das Café Extrablatt aus Hannover“, sagt ihr Mann.

Das Schild hängt schon, die Außenbestuhlung kommt noch: Auf ihre große Terrasse freuen sich die „Auszeit“-Betreiber Cicek und Mustafa Uzun ganz besonders. Quelle: Ralf Büchler

Auch eine Mittagstisch-Karte soll es geben

40 Sitzplätze soll es im Gastraum geben – und ebenso viele auf der Terrasse. Auf die freuen sich die Uzuns ganz besonders. „Sie wird ringsum gehen.“ Moderne Rattan-Möbel und Sonnenschirme dafür werden demnächst geliefert. Bei besonderen Sportereignissen kann sich das Paar vorstellen, hier auch mal eine Leinwand aufzubauen. Bestellen können Gäste Getränke und Gerichte von einer Karte, die nicht mit Überfüllung abschrecken soll. Moderne Küche mit mediterranem Einschlag haben sich die „Auszeit“-Betreiber vorgenommen. Dass eine wechselnde Mittagstisch-Karte angeboten werden soll, haben unter anderem Mitarbeiter aus der benachbarten Rathaus-Verwaltung und aus den Büros auf dem Hüttengelände bereits mit Vorfreude vernommen. Auch Frühstück, Kaffee und selbstgebackener Kuchen sowie Abendessen wird angeboten.

Saisonale Gerichte werden auf die Karte genommen

Klassiker wie Schnitzel und Currywurst stehen ebenso auf der Karte, wie Burger, Pasta, Salate oder saisonale deutsche Gerichte. „Wenn Spargelzeit ist, wird es bei uns auch Spargel geben“, betont Cicek Uzun. Frischgezapftes Bier, ein paar Cocktails, Kaffeespezialitäten und eine kleine Eiskarte im Sommer runden das Angebot ab. Auch für Feiern könne gebucht werden, zudem soll ein Catering angeboten werden.

Während andere Gastronomen genervt und gebeutelt von der Corona-Krise das Handtuch werfen, traut sich das Paar aus Hänigsen eine Neueröffnung zu. „Wir blicken positiv voraus, wir freuen uns riesig. Die Leute haben große Lust, endlich wieder rauszukommen und in die Lokale zu gehen – das haben wir gesehen und gespürt“, sagen die Uzuns, die zwei erwachsene Söhne haben. „Die werden an den Wochenenden sicherlich auch mal mithelfen“, vermuten sie.

Eröffnet werden soll auch an einem Wochenende, am Sonntag, 20. März, wollen die Uzuns starten.

Von Christian Meyer