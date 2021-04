So schnell kann es auch gehen: 51 Jahre alt, keine Vorerkrankung – der gebürtige Oberger Stefan Schröder hat in den USA trotzdem schon seine Corona-Impfung bekommen, keine 24 Stunden nachdem er eingereist war.

Der gebürtige Oberger Stefan Schröder (links) arbeitet derzeit in den USA, wo er beim Aufbau eines Stahlwerks mithilft. Der 51-Jährige bekam dort schon seine Corona-Impfung – wie die Gouverneurin von New Mexico, Michelle Lujan Grisham, in einer Turnhalle unter einem Basketballkorb. Quelle: privat/imago