Adenstedt

Ein bislang unbekannter Täter hat zwei Überseecontainer aufgebrochen, die auf dem Friedhofsgelände in Adenstedt als Lagerfläche genutzt werden und einen benzinbetriebenen Erdbohrer gestohlen. Als Tatzeitraum gibt die Polizei in Peine Montag bis Freitag vergangener Woche an.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen- oder Täterhinweise nimmt die Polizei in Peine unter (0 51 71) 99 90 entgegen.

Von Jan Tiemann