CDU-Vorschlag: Schulzentrum in Ilsede abreißen und neu bauen

Ilsede

Ein erheblicher Sanierungsstau, eine mehr als schwierige Verkehrssituation, fehlende Parkplätze und drängende Raumnot, aber keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr: Rund um das Schulzentrum in Groß Ilsede gibt es eine Menge Probleme. Nun macht die CDU den Vorschlag, den bisherigen Standort weitestgehend aufzugeben und komplett neu zu bauen. Damit wären alle Schwierigkeiten mit einem Schlag vom Tisch.

„Ilsede als größte Gemeinde im Landkreis Peine braucht ein funktionierendes Schulzentrum, das für die Zukunft gut aufgestellt ist“, betont der CDU-Kreisverbandsvorsitzende Christoph Plett, und Landtagsabgeordneter. Das bisherige, zu weiten Teilen rund 60 Jahre alte Gebäude erfüllt die Anforderungen nicht mehr, die Mängelliste ist lang. Um sie abzuarbeiten, erfordere es Millionen-Investitionen und umfangreiche Bauarbeiten im laufenden Schulbetrieb – und am Ende habe man dann doch nur eine Kompromiss-Lösung. „Deshalb schlagen wir vor, am Ortsrand auf dem Areal zwischen Astrid-Lindgren-Schule beziehungsweise der Sportanlage und dem Oberger Weg ganz neu zu bauen“, sagt Plett.

Moderne Wohnbebauung am derzeitigen Standort

Wenn ein solcher Neubau realisiert sei, könne man die bestehenden Gebäude aufgeben, abreißen und auf der Fläche in attraktiver Zentrumslage eine moderne Wohnbebauung realisierten. So könne man einen Teil der Baukosten refinanzieren. Bis es so weit sei, solle ins bestehende Schulzentrum nur noch das Nötigste investiert werden. Betroffen seien insbesondere die Räume von Gymnasium und Realschule, mitgedacht werden müssten aber auch Lösungen für die Grund- und Hauptschule. Detaillierte Pläne gebe es noch nicht, das sei aber auch nicht Aufgabe der Politik, sondern der Verwaltung, sollte es für den Vorstoß der Christdemokraten eine Mehrheit geben.

Bestehende Schulformen sollen nicht geändert werden

Betont wurde beim Pressetermin, dass es nicht geplant ist, die bestehenden Schulformen zu ändern. Der Vorschlag der CDU soll als Antrag an die entsprechenden Gremien gestellt werden. Die Formulierung lautet: „Das Schulzentrum in Ilsede mit Realschule und Gymnasium wird neu gebaut. Grund- und Hauptschule werden ebenfalls neu gebaut oder umfassend saniert und ausgebaut. Die Kreisverwaltung legt dazu noch in diesem Jahr ein planerisches, bautechnisches und finanzielles Konzept zur Beschlussfassung vor. Mit der Gemeinde Ilsede sind die erforderlichen Abstimmungen zu treffen.“ Auch für das neue Mensagebäude gibt es eine Idee: Es könnte jenseits der schulischen Nutzung als Ort der Begegnung und für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden.

Es spricht viel für den neuen Standort

Für den neuen Standort spricht nach Ansicht der CDU eine ganze Menge: Im angedachten Gebiet kann die Zuwegung sicher über den Oberger Weg erfolgen und dadurch das Zentrum Groß Ilsedes von Verkehr entlastet werden. Auch sichere Schulwege mit dem Rad oder zu Fuß sind gewährleistet und es könnte ausreichend Parkraum geschaffen werden. Dennoch bleibt der Standort zentral, die Anbindung an das Sportzentrum ist gegeben. Ein Neubau würde modernen Anforderungen etwa bei der Inklusion, der Digitalisierung, beim Brand-, Unfall- und Klimaschutz genügen und zudem insgesamt bessere Rahmenbedingungen schaffen. „Insgesamt ist damit zu rechnen, dass ein Neubau kostengünstiger zu verwirklichen ist als eine umfassende Sanierung“, heißt es im Antrag.

„Bildung ist ein zentrales Thema. Unser Vorschlag für einen wohnortnahen Schulneubau ist zukunftsfähig, familienfreundlich und macht die Gemeinde Ilsede als Schulstandort konkurrenzfähig“, sagt die Landrats-Kandidatin der CDU, Banafsheh Nourkhiz. „Wir müssen uns die Frage nach der Zukunft des Ilseder Schulzentrums jetzt stellen, und wir müssen sie jetzt beantworten. Es sind Millionen-Investitionen nötig – so oder so“, betont Andreas Leinz, der im Ilseder Gemeinderat sitzt, sich aufgrund seiner Biografie mit dem Schulzentrum eng verbunden fühlt und am Antrag maßgeblich mitgearbeitet hat. Die Gemeinde-CDU unterstütze den Vorstoß, sagen Boris Lauenroth und Karsten Könnecker, und seitens der Kreistagsfraktion signalisiert deren Vorsitzender Michael Kramer Zustimmung.

Von Kerstin Wosnitza