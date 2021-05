Gadenstedt

Ein Banner südöstlichen Ortsrand von Gadenstedt spricht eine deutliche Sprache: Es weist nicht nur auf den anstehenden Ilseder Bürgerentscheid am 20. Juni hin, sondern vor allem darauf, dass der vorgesehene Neubau einer dreizügigen Grundschule die besten Bildungsmöglichkeiten für Kinder biete. Der Ansicht ist zumindest der Gadenstedter CDU-Ortsverband, dessen Mitglieder das Banner jetzt aufgestellt haben.

Dass ein Schulneubau in Gadenstedt die bisherigen Grundschulen in Gadenstedt, Adenstedt und Groß Lafferde ersetzen soll, hat der Gemeinderat mehrheitlich im vergangenen Herbst beschlossen. Mehrere Ilseder waren mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und riefen ein Bürgerbegehren ins Leben, um für den Erhalt der alten Grundschulen zu kämpfen. Mit Erfolg: Mehr als 4000 Unterschriften kamen zusammen. Ob nun die bisherigen Schulen bleiben oder ein Neubau kommt, darüber soll beim anstehenden Bürgerentscheid abgestimmt werden.

„Heikles Thema, das die Gemeinde Ilsede-Süd spaltet“

„Es ist ein heikles Thema, das die Gemeinde Ilsede-Süd – ehemals Lahstedt – spaltet. Das zieht sich auch quer durch die Parteien, es hängt viel Emotionales daran“, sagt Nico Kappe, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Gadenstedt. Für ihn sei der Ratsbeschluss vernünftig und der Schulneubau die sinnvollste Lösung – auch wenn er weiß, dass das nicht jeder so sieht.

Das Bürgerbegehren und der Bürgerentscheid seien ein demokratischer Weg, doch sei der Erhalt der alten Schulen ein Rückschritt. „Man muss in diesen Zeiten auch mal andere Blickwinkel anwenden“, so Kappe. Für die Lehrkräfte und die technische Ausstattung beispielsweise sei eine neue Schule besser geeignet, zumal eine Umrüstung in den zum Teil unter Denkmalschutz stehenden alten Schulgebäuden sehr aufwendig sei.

„Es war keine leichtfertige Entscheidung“

Der Ortsrat Gadenstedt habe sich bereits einstimmig für den Neubau ausgesprochen. „Wir plädieren nicht nur dafür, weil wir aus Gadenstedt kommen – so einfach haben wir uns es nicht gemacht, es war keine leichtfertige Entscheidung“, betont Kappe. Diese müsse in erster Linie für die Kinder gefällt werden. „Und da bietet die dreizügige Schule einfach bessere Möglichkeiten“, sagt der Kommunalpolitiker. Kirchturmdenken sei da fehl am Platz.

Außerdem stamme die Idee für eine dreizügige Ganztagsschule nicht aus jüngster Vergangenheit: Bereits vor der Fusion der Gemeinden Ilsede und Lahstedt im Jahr 2015 habe es einen entsprechenden Plan gegeben. Die jetzige Verwaltung habe diesen quasi „geerbt“.

Von Dennis Nobbe