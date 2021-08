Bülten hat einen neuen Spielplatz für Kleinkinder

Bülten

Am Bültener Bürgerzentrum gibt es jetzt einen Kleinkinder-Spielplatz: Umgesetzt wurde das Projekt von der Spielplatz-Initiative gemeinsam mit der Gemeinde Ilsede und dem Ortsrat, die offizielle Eröffnung ist für Ende August geplant. Allerdings soll der Spielplatz noch weiter wachsen.

Zu den neuen Spielgeräten für Kleinkinder gehören auf dem 250 Quadratmeter großen Gelände eine Doppel- und zwei Einzelwippen, ein Minikreisel sowie eine Spielkombination. Den Großteil wurde mit Mitteln der Gemeinde bezahlt, den Kreisel übernahmen die Mitglieder der Spielplatz-Initiative selbst. Die Begrünung sponserte Kola Garten- und Landschaftsbau in Telgte, hinzu kam ein von der Wählergruppe „Wir für Ilsede“ (WFI) gespendeter Baum.

Viele freiwillige Helfer packten mit an

„Wir haben uns Mitte Juli getroffen und beschlossen, alles so schnell wie möglich aufzubauen“, sagt Svenja Briebach von der Spielplatz-Initiative Bülten. Am Ende sei alles schneller als erwartet gegangen: Zahlreiche freiwillige Helfer beteiligten sich am Aufbau, die Leitung hatte der Ilseder Jürgen Basedow-Clark, der auch an der Planung beteiligt war.

Nächstes Ziel: eine Tischtennisplatte

„Jetzt wollen wir den Spielplatz weiter vergrößern“, erklärt Briebach. „Für die Teenager würden wir gerne eine Tischtennisplatte anschaffen. Da sind wir aber noch auf Spenden angewiesen, um diesen Wunsch erfüllen zu können.“ Für die Erwachsenen gibt es bereits jetzt eine Grillhütte, Sportgeräte und eine Boulebahn. „Den kompletten Spielplatz nennen wir daher ,Platz für alle Generationen’“, so Briebach.

Von Dennis Nobbe