Bülten

Ein Zigarettenautomat an der Schützenstraße in Bülten ist am Mittwoch im Zeitraum von 1 bis 6 Uhr von bislang unbekannten Dieben beschädigt worden. Sie entwendeten Bargeld und Zigarettenschachteln. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Peiner Polizei ist noch nicht geklärt, wie der Automat geöffnet wurde. Eine Sprengung im Bereich des Auswurfschachtes schließen die Beamten nicht aus. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen darum, Hinweise an die Dienststelle telefonisch unter (0 51 71 99 90) zu melden.

Von der Redaktion