Einen ungewöhnlichen Vorfall meldet die Polizei aus Bülten: Am Samstag gegen 14 Uhr sei durch Anwohner der Herderstraße gemeldet worden, dass ein Wildschwein in den Nachbargarten gelaufen sei. Nachdem das Tier über den Zaun in einen weiteren Garten gesprungen war, hat es dort kurz im Garten randaliert, bevor es durch eine geschlossene Tür in das Wohnhaus lief und dort die Bewohner aufschreckte.

„Die Glasscheibe der Terrassentür ging dabei zu Bruch“, heißt es im Polizeibericht. Im Garten sei das Wildschwein dann durch den zuständigen Jagdpächter erlegt worden. Es war demnach jedoch nicht sofort tot, sondern lief noch in einen Gartenteich und verwüstete diesen leicht, bevor in dem Teich starb.

