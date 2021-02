Bülten: So feiert man Weiberfastnacht trotz Corona

Bülten

Immer näher rückte der eigentlich anvisierte Termin für die längst abgesagte Bültener Weiberfastnacht. Und immer größer wurde der Wunsch nach einer Feier, und so organisierten die Flotten Schalotten – vergleichbar mit einem Elferrat – eine Alternative, bei der jede bei sich zu Hause bleiben konnte und bei der dennoch ein Gemeinschaftserlebnis mit viel guter Laune möglich wurde: „Wir haben an unsere treusten Weiber ein kleines ,Weiberfastnacht 2021-Gedenkpäckchen# mit der Bitte, am besagten Tag um 19.11 Uhr zu Hause das enthaltene kleine Pülleken zu leeren und eine Polonaise um den Esstisch zu machen“, erklärt Flotte Schalotte Andrea Saß die Idee.

40 Frauen und unzählige alte Faschingsbilder

Und weil die Flotten Schalotten von Haus neugierig seien und vom Feedback leben, wurde eine eigene WhatsApp-Gruppe gegründet. „Schwuppdiwupp haben sich darin 40 Frauen getummelt, und schon tagsüber wurden unzählige alte Faschingsbilder eingestellt, was uns für den Abend zumindest optisch in Feierlaune brachte“, berichtet Saß. Als sich dann auch noch pünktlich zum offiziellen virtuellen Einlass der Weiberfastnachts-DJ Galaxy in die Gruppe einklinkte, um die Damen mit Karnevalsmusik zu versorgen, gingen die Vorbereitungen für die eigentliche Party richtig los: Stuben- oder Küchentische wurden geschmückt, es wurde sich verkleidet und auch die traditionelle gemeinsame Vesper durfte bei einigen nicht fehlen, um für die nächsten Stunden eine ordentliche Grundlage zu haben.

Heike Bode war eine der Frauen, die fröhlich mitgefeiert haben. Quelle: privat

Das Gefühl von Weiberfastnacht war tatsächlich da

„Dann war es so weit: Es war 19.11 Uhr – und das Gefühl von Weiberfastnacht war tatsächlich da!“, freut sich Saß. Die Bilder von Weibern bei der von den Flotten Schalotten gewünschten „Kehlendesinfektion“ purzelten nur so herein, die Handy seien heißgelaufen. „Viele hatten sich ganz wunderbar verkleidet und sendeten Grüße mit ganz viel Helau und Tätärä“, berichtet Saß. Die Gymnastikdamen schickten einen Zusammenschnitt von Bildern der vergangenen Jahre, alles herrlich mit Fastnachtsmusik untermalt. Auch Heike Hollemann wollte es sich nicht nehmen lassen, einen Vortrag beizusteuern. Dafür gab es von der Gruppe reichlich Applaus und viele Raketen. Es folgten Unmengen von Bildern vergangener Weiberfastnachten, von Auftritten sowie weiterer „Kehlendesinfektionen“. „Selbst alle drei Bürgermeister inklusive Vertretung, die in unserer Schaffenszeit aktiv waren, sind am Samstag mit dabei gewesen“, freut sich Saß.

Gerührte Schalotten bedanken sich bei den Weibern

„Wir sind immer noch gerührt und möchten uns ganz herzlich bei allen Weibern und dem DJ für die tolle Stimmung bedanken – und dafür, dass es mit dieser überwältigenden und einfallsreichen Beteiligung möglich war, unter den momentanen Beschränkungen ein so tolles Fest zu feiern“, sagt Saß im Namen der Flotten Schalotten.

