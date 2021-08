Blitzer am Ilseder Feldweg löst sogar bei Radfahrern aus

Klein Ilsede/Groß Ilsede

Mit knapp unter zehn Stundenkilometern geblitzt zu werden – das ist dem Peiner Burkhard Zühlke auch noch nicht passiert. Bis Sonntag. Da war er auf dem Feldweg zwischen Klein Ilsede und Groß Ilsede unterwegs und staunte nicht schlecht, als der dort aufgestellte mobile Blitz-Anhänger des Landkreises Peine sogar auslöste, wenn Radfahrer vorbeistrampelten. „Ich dachte an einen Schildbürger-Streich“, sagt Zühlke. Der Landkreis jedoch nicht. Er erklärt den ungewöhnlichen Stellplatz des mobilen Blitzers damit, dass wegen der Sperrung der Bundesstraße 444 ab Klein Ilsede Autofahrer unerlaubterweise den Gemeindeverbindungsweg „Langerhornsweg“ als Abkürzung nutzen.

Dienstag wurden sogar beide „Blitzer-Anhänger“ aufgebaut

Doch da herrscht ein Durchfahrtsverbot für Autos. „Der Gemeindeverbindungsweg ist zu schmal, um Begegnungsverkehr zuzulassen. Der Linienverkehr muss aber weiterhin aufrecht erhalten werden, so dass für den kurzen Zeitraum von einer Woche der Linienverkehr Groß Ilsede nur über den Gemeindeverbindungsweg erreichen kann“, erläutert Kreis-Sprecher Fabian Laaß den Hintergrund. Daher seien am vergangenen Dienstag sogar beide „Blitzer-Anhänger“ des Kreises auf dem Verbindungsweg postiert worden, um das Durchfahrtsverbot zu kontrollieren. Damit der Blitzer auch tatsächlich bei allen Autos auslöst, die den Weg nutzen, sei die Geschwindigkeit herabgesetzt worden, ab der das Gerät „blitzt“. So könne es durchaus sein, das schnell fahrende Radfahrer auch geblitzt wurden. Davon zumindest berichteten gleich mehrere Radfahrer.

Auf der Bundesstraße 444 wird die Fahrbahndecke erneuert, deshalb ist sie derzeit auch zwischen Groß und Klein Ilsede gesperrt. Quelle: Ralf Büchler

Aufnahmen werden vernichtet

Doch der Landkreis beruhigt die Radler: „Diese Bilder werden natürlich vernichtet“, betont Fabian Laaß. Die der Auto-Kennzeichen werden jedoch ausgewertet. Wie viele Verstöße es bisher schon gab, kann der Kreis noch nicht ermitteln. „Die Sticks sind noch nicht ausgelesen.“

20 Euro Verwarngeld

Zwar wurde für den neuen Bauabschnitt der Arbeiten während der Sommerferien an der Bundesstraße 444 zwischen Klein Ilsede und Groß Lafferde am Montag die Beschilderung umgestellt und die Busse des Linienverkehrs müssen deshalb den Verbindungsweg nicht mehr befahren. Doch: „Der Weg ist generell nur für Radfahrer und landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben“, unterstreicht der Kreis-Sprecher. Autofahrer, die hier abkürzen und dabei erwischt werden, müssen 20 Euro Verwarngeld zahlen.

Trotz Baustelle: Gewerbe und Handel weiter erreichbar Die Sanierung der Fahrbahndecke der Bundesstraße 444 – sie führt derzeit zu einigen Straßensperrungen und Umleitungen. „Dennoch ist der Zugang zu den Gewerbebetrieben als auch zu den Handelsunternehmen im Groß Ilseder Zentrum, in Gadenstedt, Groß Lafferde sowie auch in Groß Bülten und Ölsburg über das Netz der nicht gesperrten Straßen auch aus Richtung Peine beziehungsweise Nord weiterhin erreichbar“, betont Ilsedes Gemeinde-Wirtschaftsförderin Joline Seiler. Dies gelte sowohl für Kunden, den Lieferverkehr sowie den allgemeinen Durchgangsverkehr. So sei beispielsweise das Möbelhaus Schulenburg auch aus Richtung Peine kommend über die Strecke Handorf-Bülten-Groß Bülten-Gadenstedt selbst während des zweiten und dritten Bauabschnittes der Sanierung der B444 problemlos erreichbar.

Burkhard Zühlke ärgert sich darüber. Er ist im Tierschutzverein aktiv und sei nur deshalb mit dem Auto auf dem Verbindungsweg unterwegs gewesen, weil es einen Hinweis auf ein verletztes Tier gegeben habe, nach dem er Ausschau halten wollte. „Ich kann wegen der Blitzer dort nur mit dem Kopf schütteln. Laut Argumentation des Landkreises sollen sie da aufgestellt werden, wo Unfallschwerpunkte sind – wenn hier einer wäre, muss ich mich wirklich wundern“, moniert er.

Von Christian Meyer