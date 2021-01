Pandemie - Beerdigungen in der Corona-Krise: So hat sich die Trauerkultur in Peine geändert

Der Ölsburger Pastor Dominik C. Rohrlack bringt ein Tablet mit, um gemeinsam mit den Hinterbliebenen Musik für die Trauerfeier auszuwählen, denn Gesang ist wegen Covid-19 verboten.