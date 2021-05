Baustelle in Münstedt: Halbseitige Sperrung der Kreisstraße 23

Münstedt

Achtung Autofahrer: Die Bauarbeiten an den Kreisstraßen 23 und 26 in und um Münstedt beginnen am Montag, 17. Mai.Es kommt zu einer halbseitigen Sperrung.

Kreissprecher Fabian Laaß sagt. „Zunächst wird an der Kreisstraße 23 zwischen Münstedt und der Bundesstraße 1 der östliche Fahrbahnrand in Abschnitten instandgesetzt. Dazu nimmt man den vorhandenen Asphalt in Teilbereichen auf. Zur Verbesserung der Entwässerung werden Sickerstränge quer zur Fahrbahn hergestellt. Anschließend befestigen die Straßenarbeiter die Bereiche wieder mit Asphalt.“

Der Verkehr wird laut Laaß halbseitig mittels einer Baustellen-Ampel am Baubereich vorbeigeführt. Die Arbeiten sollen bis zum 25. Mai beendet sein. Danach folge die Erneuerung der Asphaltdecke in der Oberger Straße und in der Wikbildstraße (Kreisstraße 23) in Münstedt auf der gesamten Fahrbahnbreite. Die Baustelle umfasse den Bereich vom Ortseingang aus Richtung Oberg bis zum Abzweig in Richtung Schmedenstedt („Am Vorwerk“).

„Die Fahrbahndecke und in Teilbereichen auch die Asphalttragschicht werden abgefräst und neu hergestellt. Dafür muss die Kreisstraße 26 voraussichtlich vom 25. Mai bis zum 4. Juni vom Ortseingang aus Richtung Oberg bis zur Straße ,Am Vorwerk’ voll gesperrt werden“, so der Sprecher. Der Abzweig in Richtung Schmedenstedt („Am Vorwerk“) sei dann im Einmündungsbereich nicht befahrbar. Die Umleitung verlaufe von der B 65 nach Sierße, über die K 71 nach Bettmar, weiter über die B 1 nach Groß Lafferde und auf der B 444 nach Groß Ilsede. Laaß erklärt: „Linienbusse und Schülertransporte werden umgeleitet. Und die Baufirma informiert die Anwohner über aktuelle Zufahrtsmöglichkeiten.“

Von der Redaktion